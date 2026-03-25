Земљотрес погодио БиХ: Добро се затресло

25.03.2026

10:51

Коментари:

0
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес 2.7 степена по Рихтеровој скали забиљежен је данас, 25. марта близу Тешња.

Према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ), он је евидентиран око 10.03.

Епицентар је на био на око пет километара од Тешња, на дубини од 10 км.

Грађани коментаришу да је кратко трајало подрхтавање тла.

"Кратко врибрирање само двије-три секунде", један је од коментара.

Други, који су лоцирани на подручју Маглаја, Добоја и Теслића, коментаришу да се чуло као удар, а да је затим тло почело подрхтавати.

Земљотрес

Тешањ

Прочитајте више

Земљотрес јачине 6,1 степени регистрован у Тихом океану: Жестоко се затресло на овом острву

Свијет

Земљотрес јачине 6,1 степени регистрован у Тихом океану: Жестоко се затресло на овом острву

2 д

0
Јак земљотрес у Грчкој: Тресло се и у Албанији и Сјеверној Македонији

Свијет

Јак земљотрес у Грчкој: Тресло се и у Албанији и Сјеверној Македонији

5 д

0
Снажан земљотрес на Антрактику

Свијет

Снажан земљотрес на Антрактику

5 д

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Србија

Два земљотреса у Србији током ноћи

6 д

0

Више из рубрике

Жесток удар на промоцију Сарајевске хагаде: То је ритуал, не долазите!

БиХ

Жесток удар на промоцију Сарајевске хагаде: То је ритуал, не долазите!

5 ч

0
Бећировић опет има своју историју: "Сарајевску хагаду спасили муслимани од нациста и великосрпске агресије"

БиХ

Бећировић опет има своју историју: "Сарајевску хагаду спасили муслимани од нациста и великосрпске агресије"

5 ч

2
БиХ, застава БиХ

БиХ

Неће се дозволити пренос надлежности на БиХ

20 ч

1
Драшко Станивуковић се огласио након привођења у Хрватској

БиХ

БиХ послала протестну ноту Хрватској због Станивуковића

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Невиђени скандал у Реалу: Мбапеу лијечили погрешно кољено

15

14

Април овом хороскопском знаку доноси финансијски процват

15

10

Бањалука: Усвојен дневни ред, скоро половина тачака о регулационим плановима

15

07

Путујете у Хрватску: Управо је упаљен црвени аларм

15

06

Ужас у школи: Ученик убио двије особе

