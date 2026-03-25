Земљотрес погодио БиХ: Добро се затресло

25.03.2026
10:51
Земљотрес 2.7 степена по Рихтеровој скали забиљежен је данас, 25. марта близу Тешња.
Према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ), он је евидентиран око 10.03.
Епицентар је на био на око пет километара од Тешња, на дубини од 10 км.
Грађани коментаришу да је кратко трајало подрхтавање тла.
"Кратко врибрирање само двије-три секунде", један је од коментара.
Други, који су лоцирани на подручју Маглаја, Добоја и Теслића, коментаришу да се чуло као удар, а да је затим тло почело подрхтавати.
#Earthquake 21 km SW of #Doboj (Bosnia & Herzegovina) 18 min ago (local time 10:03:22). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:— EMSC (@LastQuake) March 25, 2026
