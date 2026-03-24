БиХ послала протестну ноту Хрватској због Станивуковића

Аутор:Стеван Лулић
24.03.2026
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић рекао је данас испред хрватског Конзулата да је БиХ званичном Загребу већ послала протестну ноту због његовог привођења.
Станивуковић тврди да му је то лично потврдио министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић.
Регион
Хрватска полиција о привођењу Станивуковића: Пуштена особа са истом презименом
"Због овог 'случаја Станивуковић' сви градоначелници у цијелој БиХ ће имати дипломатске пасоше и поздрављам такву врсту одлуке", каже Станивуковић.
Он је такође рекао да је добио поруку од шефа Делегације Европске уније у БиХ Луиђија Сореке.
Градоначелник Бањалуке је имао питање, али и поруку, за премијера Хрватске Андреја Пленковића.
"Сматрам то нецивилизацијским чином. Пленковићу, безобразниче један. Питам га, питам Пиличића, а и бискупа. Да ли је љепше да ми њих псима дочекујемо и да их њушкају? Ја не желим то. Пристојност мене и мојих сарадника не сматра се чином слабости. Ово није порука мени, ово је порука Србима", рекао је Станивуковић.
Република Српска
Додик о привођењу на граници: Ако се ово настави, тражићу реципрочне мјере
"Питам Пленковића и Владу Хрватске 'да ли је ваша намјера да нас провицирате толико да и ми кренемо то радити?'. Када будем опет ишао у посјету опет ћу преко Хрватске, а ако ме тад претресу схватићу то као да сам непожељан и онда нећу више ићи док се нешто не промијени", каже Станивуковић.
