Хрватска полиција о привођењу Станивуковића: Пуштена особа са истом презименом

Аутор:АТВ
24.03.2026
14:58
Коментари:1
Градоначелник Бања Луке Драшко Станивуковић пуштен је у уторак око 13 сати, с два прекршајна налога, с граничног прелаза Стара Градишка гдје је ноћас задржан јер је одбио преглед пртљаге и полицијска упозорења, пише ХРТ.
"Станивуковићу су издана два прекршајна налога с казнама од укупно 390 евра уз трошкове поступка јер није поступао по упозорењу полицијског службеника и није се подвргао граничној контроли.
Иако је раније извијештено да је пуштен ноћас иза 2 сата из полиције су исправили да је у то вријеме пуштена друга особа истог презимена, док је градоначелник Бањалуке задржан до понедјељка око 13 сати", наводе из полиције, а преноси ХРТ.
