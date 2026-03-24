Logo
Large banner

Хрватска полиција о привођењу Станивуковића: Пуштена особа са истом презименом

АТВ

АТВ

24.03.2026

14:58

Коментари:

1
Драшко Станивуковић
Фото: АТВ

Градоначелник Бања Луке Драшко Станивуковић пуштен је у уторак око 13 сати, с два прекршајна налога, с граничног прелаза Стара Градишка гдје је ноћас задржан јер је одбио преглед пртљаге и полицијска упозорења, пише ХРТ.

"Станивуковићу су издана два прекршајна налога с казнама од укупно 390 евра уз трошкове поступка јер није поступао по упозорењу полицијског службеника и није се подвргао граничној контроли.

Иако је раније извијештено да је пуштен ноћас иза 2 сата из полиције су исправили да је у то вријеме пуштена друга особа истог презимена, док је градоначелник Бањалуке задржан до понедјељка око 13 сати", наводе из полиције, а преноси ХРТ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Привођење Драшка Станивуковића

Драшко Станивуковић

Хрватска

Коментари (1)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

05

Пореска управа упозорила обвезнике: Ово је рок за подношење пријава

16

04

Тужилаштво објавило детаље хапшења Немање Миљковића и затражило притвор

15

59

Јанша коментарисао изборе: Било је неправилности

15

55

Додик: Опасност је да Вукановић и њему слични уђу у Савјет министара

15

54

Шакири отказани сви концерти

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner