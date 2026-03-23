Гужва на пумпама у Хрватској: У Загребу несташица дизела

АТВ

23.03.2026

19:11

Фото: Tanjug/AP

На бензинским пумпама у Хрватској забиљежене су велике гужве уочи најављеног поскупљења горива, а на некима у Загребу појавио се и проблем несташице дизела.

"Евросупер" ће од поноћи поскупјети са 1,50 на 1,62 евра за литар, док ће "евродизел" умјесто досадашњих 1,55 коштати 1.73 евра. "Плави дизел" поскупљује са 0,89 на 1.19 евра по литру.

Гориво

Регион

Од поноћи скупље гориво у Црној Гори

Гас у резервоарима поскупљује са 1,70 на 1,99 евра за килограм, а у боцама са 2,40 на 2,57 евра за килограм.

Ове цијене важиће само на бензинским пумпама изван ауто-путева, док ће на ауто-путевима бити тржишне, преносе хрватски медији.

Влада је у оквиру новог пакета мјера одлучила да задржи регулацију цијена, али уз највеће дозвољене износе до сада.

Хрватски премијер Андреј Пленковић рекао је да би цијене горива без владиних мјера биле још веће, преноси СРНА.

У Загребу на "Ининој" бензинској пумпи стоји обавјештење да нема "евродизела".

