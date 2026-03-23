Logo
Large banner

Зашто су везе из средње школе најсрећније?

Аутор:

АТВ

23.03.2026

18:43

Коментари:

0
Par, ljubav
Фото: Pexels

Средњошколске љубави које чекају најкасније до 25. године да се вјенчају имају пуно већу стопу успјеха на 10-годишњем нивоу од 78%.

Наведена статистика прати природни закон да је до средине двадесетих мозак потпуно сазрио у препознатљив мозак одрасле особе. Иако овакве љубавне везе нису савршеније од других, оне су пуне историје и преданости, па и развоја које могу да разумију само особе које су се заљубиле у тинејџерским годинама.

Знате шта значи сваки израз лица

Понекад ви или ваш партнер можете одлично да препознате шта ваши изрази лица говоре. Можда се његове ноздрве шире када је узнемирен, или он може да препозна ваш израз “доста ми је, води ме кући” када сте у неком изласку. Нису потребне ријечи да бисте једно другоме пренијели унутрашње мисли.

Имате заједничку историју

Имате снажну повезаност путем заједничких успомена. Сјећате се свих тренутака које сте провели као тинејџери. Можда некоме ти детаљи дјелују безначајно, али за вас двоје су то успомене које изазивају смијех и радост. Не морате једно другоме да описујете ваша прошла искуства, јер сте их заједно доживјели.

Заједно доносите све важне одлуке

Када сте тек почели да излазите у средњој школи, највећа одлука коју сте морали да донесете била је гдје ћете провести петак увече. Како су године пролазиле и скупљали сте животна искуства, заједно сте се суочавали с великим одлукама попут брака, трудноће, породице или неких великих проблема. Иако се можда сукобите у доношењу неких одлука, заједно сте научили шта вам одговара, а шта не. Вас двоје знате да с посљедицама ваших одлука никада нећете морати да се суочите сами.

Заједно сте учили о сексу

Секс када сте били тинејџери је био забаван, али сте знали да наиђете и на неке замке. Како је ваш однос растао и љубав једно према другом била све јача, тако је расла и ваша способност у кревету. Заједно сте истраживали сензуалност и шта свакоме од вас значи бити романтичан те тако изградили ваш однос и открили шта функционише, а шта не.

Гледали сте једно друго како растете и мијењате се

Када сте се упознали, били сте потпуно другачији људи. Били сте млади и имали сте мало животног искуства, али управо кроз њих мијењали су се ваши умови и ваше разумијевање живота генерално. Имали сте привилегију да гледате једно друго како постајете мудрије и свјесније одрасле особе.

Подршка сте једно другом у тешким и срећним тренуцима

Заједно сте пролазили кроз неке од најтежих тренутака у животу и на тренутке готово изгубили из вида шта значите једно другоме. Можда сте чак били и близу раскида, али сте пронашли снагу у својој прошлости и љубави како би поновно изградили ваш однос. Имали сте и срећу да будете једно уз другога и у најбољим временима, а све је то доказало да можете све да преживите.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

љубавне везе

Љубав

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

43

Зашто су везе из средње школе најсрећније?

18

40

Погледајте спровођење Немање Миљковића: Ухапшен у акцији МУП-а Српске

18

32

Огромна туга у дому познате водитељке РТС-а

18

29

Трагедија у свијету фудбала: Млади фудбалер (18) се срушио на терену и преминуо

18

22

Један документ грађанима БиХ олакшава улазак у ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner