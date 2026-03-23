Погледајте спровођење Немање Миљковића: Ухапшен у акцији МУП-а Српске

Стеван Лулић

23.03.2026

18:40

Ухапшени Немања Миљковић и његов суграђанин Б.К. спроведени у Тужилаштво
У акцији Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Полицијске управе Градишка ухапшена су двојица Бањалучана, а заплијењена је већа количина дроге и новца.

АТВ сазнаје да је један од ухапшених Немања Миљковић (40), који је 2022. године ухапшен у Београду по Интерполовој потјерници због убиства радника обезбјеђења у Никшићу. Детаљније о томе прочитајте на ОВОМ ЛИНКУ.

Ухапшени Бањалучани, заплијењени кокаин и паре

Након завршене криминалистичке обраде уз извјештај о почињеном кривичном дјелу, Миљковић и његов суграђанин спроведени су у Окружно јавно тужилаштво Бањалука.

Спровођење погледајте у видео прилогу.

Заплијењени кокаин и новац

Подсјећамо, у данашњој акцији МУП-а и ПУ Градишка заплијењено је око 1.400 грама кокаина и око 8.500 КМ, а осим Миљковића ухапшен је и његов суграђанин Б.К.

Осим тога, у претресу једне локације у Бањалуци и возила које користе ухапшени, одузета је и мања количина опојне дроге марихуана и хашиш, силиконска маска за лице, перика и гумене рукавице, више мобилних телефона и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку.

