Otkrivamo ko je uhapšeni Banjalučanin: Suđeno mu zbog ubistva u Nikšiću

ATV

23.03.2026

15:34

U akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijske uprave Gradiška uhapšena su dvojica Banjalučana, a zaplijenjena je veća količina droge i novca.

ATV saznaje da je jedan od uhapšenih Nemanja Miljković (40), koji je 2022. godine uhapšen u Beogradu po Interpolovoj potjernici.

Uhapšeni Banjalučani, zaplijenjeni kokain i pare

Tada se dovodio u vezu sa ubistvom radnika obezbjeđenja Ljubiše Mrdaka 20. oktobra 2021. u Nikšiću.

Međutim, prošle godine je Miljković za ovo djelo oslobođen zajedno sa Srđanom Svjetlanovićem, Mitrom Kneževićem, Stojanom Albijanićem, Petrom Zolakom, Davidom Banjcem i Stefanom Regojevićem.

Avi oni odmah nakon izricanje presude pušteni na slobodu.

Zaplijenjeno oko 1.400 grama kokaina

Podsjećamo, u današnjoj akciji MUP-a i PU Gradiška zaplijenjeno je oko 1.400 grama kokaina i oko 8.500 KM, a osim Miljkovića uhapšen je i njegov sugrađanin B.K.

Osim toga, u pretresu jedne lokacije u Banjaluci i vozila koje koriste uhapšeni, oduzeta je i manja količina opojne droge marihuana i hašiš, silikonska maska za lice, perika i gumene rukavice, više mobilnih telefona i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Iz MUP-a su naveli da će uhapšeni nakon završene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predata u nadležnost i dalje postupanje OJT Banjaluka.

