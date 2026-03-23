Hapšenje u Banjaluci: "Pala" dva lica zbog krađe auta, vozila vraćena vlasnicima

Banjalučka policija je u petak uhapsila F.Ć. iz Bihaća i M.P. iz Banjaluke zbog sumnje da su ukrali dva automobila.

Prvo je prijavljena krađa „citroena“ u kojem je ostao kontakt ključ u noćnim satima sa četvrtka na petak. Istog dana, odnosno 20. marta u Banjaluci je prijavljena krađa „audija“ u kojem se takođe nalazio kontakt ključ.

"Muškarac iz Banjaluke prijavio je da je istog dana (20.marta) u periodu od 14,00 do 16,30 časova u Banjaluci nepoznato lice ili više njih otuđilo njegovo putničko vozilo marke „Audi“ u kojem se nalazio kontakt ključ. Operativnim radom policijski službenici su istog dana pronašli i od lica M.P. oduzeli predmetno vozilo koje su potom vratili vlasniku. Istog dana žena iz Banjaluke prijavila je da je nepoznato lice ili više njih 19./20. mart u periodu od 22,00 do 13,00 časova sa parking prostora u Banjaluci otuđilo njeno putničko vozilo marke „Citroen“ u kojem se nalazio kontakt ključ. Operativnim radom policijski službenici su istog dana pronašli i kontrolisali navedeno vozilo, kojim je lice F.Ć. upravljalo. Navedeno lice je tokom kontrole odbilo da se podvrgne ispitivanju na prisustvo opojnih droga u organizmu, a ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog lica utvrđeno je prisustvo od 2,30 g/kg alkohola u organizmu", navode iz PU Banjaluka.

Daljim provjerama utvrđeno je da lice F.Ć. upravlja vozilom prije sticanja prava na upravljanje.

"Shodno navedenom protiv lica F.Ć. slijedi i podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih prekršaja iz članova 184. stav 1., 174. stav 2. i 220. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. Od lica F.Ć. oduzeto je navedeno putničko vozilo te vraćeno vlasniku", navode iz policije.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i dežurnog sudije Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.