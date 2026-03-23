Uhapšen Banjalučanin: "Mrtav pijan" napao policajca u kafiću

Banjalučanin D.D. je uhapšen nakon što je pijan u jednom kafiću napao policajca.

Sve se dogodilo u petak, a tom prilikom policajac je zadobio tjelesne povrede i ljekarska pomoć mu je ukazana u Službi hitne medicinske pomoći.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, 20. marta lišili su slobode lice D.D. iz Banjaluke, zbog počinjenog prekršaja „Svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje“ iz člana 7. Zakona o javnom redu i miru i zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje“., navode iz Policijske uprave Banjaluka i dodaju:

Navedeno lice se nepristojno ponašalo u ugostiteljskom objektu u Banjaluci, a potom prilikom preduzimanja službene radnje fizički napalo jednog policijskog službenika koji je zadobio tjelesne povrede i ljekarska pomoć mu je ukazana u Službi hitne medicinske pomoći Banjaluka.

Bio "mrtav pijan"

Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica D.D. utvrđeno je prisustvo od 3,74 g/kg alkohola u organizmu.

O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.