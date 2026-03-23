Kako je nastala legendarna scena borbe Brusa Lija i Čaka Norisa u rimskom Koloseumu

Čak Noris je u filmovima imao veliki broj scena borbi, a svakako najveća je ona u ostvarenju "Na zmajevom putu" (("The Way of Dragon") iz 1972. godine, gdje mu je protivnik bio niko drugi do legendarni Brus Li.

U pitanju je ona čuvena u rimskom Koloseumu, o kojoj se već decenijama priča.

Čak Noris je svojevremeno gostujući u emisiji voditelja Konana O'Brajena objasnio kako je ta istorijska scena nastala.

Voditelj Konan O'Brajen: Bio si u... sjajnim filmovima, "Na zmajevom putu" (Way of the Dragon). Ovo je veoma, veoma poznata scena borbe.

Čak Noris: Vježbao sam sa Brus Lijem i vježbali smo tri godine. Zatim je on otišao u Hong Kong da nastavi svoju filmsku karijeru, snimio je par filmova koji su bili veoma uspješni. Onda me je pozvao i rekao: „Znaš, želim da snimim film sa scenom borbe koju će svi pamtiti, zove se 'Povratak zmaja' (Return of the Dragon)“. Pitao je: „Hoćeš li doći i odraditi scenu borbe sa mnom?“

Čak Noris: Rekao sam: „Pa, moram li da izgubim?“ Rekao je: „Da, moraš da izgubiš.“

Čak Noris: Rekao sam: „U redu“ i otišao sam tamo. Vidio sam njegova prva dva filma i rekao sam mu: „Znaš, ti momci sa kojima se boriš nemaju nikakve šanse, čak te i ne dotaknu.“ A on je rekao: „Ne, ne, napravićemo da ovo bude ravnopravna borba (poput klackalice)“. I tako smo napravili borbu u kojoj smo razmjenjivali udarce, a on me je poštovao zbog moje vještine kao svjetskog šampiona.

Voditelj Konan O'Brajen: Da li ste se ikada vas dvojica zaista potukli u pravoj situaciji?

Čak Noris: Ne, ja sam bio profesionalni borac. Brus je bio veoma, veoma dobar, ali se nikada nije borio u ringu.