Logo
Large banner

Kako je nastala legendarna scena borbe Brusa Lija i Čaka Norisa u rimskom Koloseumu

Autor:

ATV

23.03.2026

09:32

Komentari:

0
Чак Норис
Foto: Tanjug/AP Photo/Larry Papke, File

Čak Noris je u filmovima imao veliki broj scena borbi, a svakako najveća je ona u ostvarenju "Na zmajevom putu" (("The Way of Dragon") iz 1972. godine, gdje mu je protivnik bio niko drugi do legendarni Brus Li.

U pitanju je ona čuvena u rimskom Koloseumu, o kojoj se već decenijama priča.

Čak Noris je svojevremeno gostujući u emisiji voditelja Konana O'Brajena objasnio kako je ta istorijska scena nastala.

Voditelj Konan O'Brajen: Bio si u... sjajnim filmovima, "Na zmajevom putu" (Way of the Dragon). Ovo je veoma, veoma poznata scena borbe.

Čak Noris: Vježbao sam sa Brus Lijem i vježbali smo tri godine. Zatim je on otišao u Hong Kong da nastavi svoju filmsku karijeru, snimio je par filmova koji su bili veoma uspješni. Onda me je pozvao i rekao: „Znaš, želim da snimim film sa scenom borbe koju će svi pamtiti, zove se 'Povratak zmaja' (Return of the Dragon)“. Pitao je: „Hoćeš li doći i odraditi scenu borbe sa mnom?“

Čak Noris: Rekao sam: „Pa, moram li da izgubim?“ Rekao je: „Da, moraš da izgubiš.“

Čak Noris: Rekao sam: „U redu“ i otišao sam tamo. Vidio sam njegova prva dva filma i rekao sam mu: „Znaš, ti momci sa kojima se boriš nemaju nikakve šanse, čak te i ne dotaknu.“ A on je rekao: „Ne, ne, napravićemo da ovo bude ravnopravna borba (poput klackalice)“. I tako smo napravili borbu u kojoj smo razmjenjivali udarce, a on me je poštovao zbog moje vještine kao svjetskog šampiona.

Voditelj Konan O'Brajen: Da li ste se ikada vas dvojica zaista potukli u pravoj situaciji?

Čak Noris: Ne, ja sam bio profesionalni borac. Brus je bio veoma, veoma dobar, ali se nikada nije borio u ringu, prenio je Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Umro Čak Noris

film

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

32

Hapšenje u Banjaluci: "Pala" dva lica zbog krađe auta, vozila vraćena vlasnicima

10

23

Zdravko Čolić saslušan u tužilaštvu

10

19

Peulić: Danas ćemo odlučiti o daljim koracima

10

16

NE TREBA VAM LAJF KOUČ, TREBA VAM OVA PREDSTAVA

10

14

Uhapšen Banjalučanin: "Mrtav pijan" napao policajca u kafiću

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner