Teheran ima jedan uslov za otvaranje Ormuskog moreuza

23.05.2026 19:49

Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Iran je ponudio SAD da otvore Ormuski moreuz u zamjenu za nadoknadu od Vašingtona, objavio je TV kanal Al Arabija, pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore.

Prema njihovim informacijama, Iran je prenio dva prijedloga Pakistanu, koji djeluje kao posrednik u indirektnim pregovorima sa SAD.

Iranske vlasti su predložile i "razgovor o pitanju sankcija i zamrznute imovine prije potpisivanja bilo kakvog sporazuma".

Televizijski kanal Al Hadat javio je, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran u okviru indirektnih razgovora sa SAD predložio obustavu obogaćivanja uranijuma iznad 3,6 odsto na period od deset godina, prenosi "Srna".

Pored toga, Teheran je navodno izrazio spremnost da "razblaži uranijum obogaćen iznad 20 odsto unutar zemlje".

