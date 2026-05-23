Toplotni talas odnosi živote: Najmanje 37 mrtvih u Indiji

Najmanje 37 ljudi poginulo je usljed toplotnog udara u indijskim državama Andra Pradeš i Telangana, saopštili su zvaničnici i lokalni mediji.

U državi Telangana, usljed vrućine, umrlo je 16 ljudi, a iz ministarstva prihoda je rečeno da će lokalna samouprava obezbijediti novčanu nadoknadu od 4.180 američkih dolara svakoj od porodica žrtava.

Vlada je izdala upozorenje zbog intenziviranja toplotnog talasa.

U susjednoj državi Andra Pradeš umrla je najmanje 21 osoba, a zvaničnici su naveli da su analizirane mjese pripravnosti da bi se zaštitili ljudi od visoke temperature širom države.

Indija nastavlja da dominira globalnom tabelom vrelih dana.

Prema rangiranju temperature na platformi za praćenje kvaliteta vazduha u 17.00 časova po lokalnom vremenu, 25 najtoplijih mjesta na svijetu nalazilo se u Indiji, prenosi Glas Srpske.

Najviša registrovana temperatura je 47 stepeni Celzijusovih, navodi Sinhua.

Varanasi, Azamgarh i Džaunpur zauzeli su prva tri mjesta u svijetu sa po 47 stepeni Celzijusovih.

Sva tri mjesta nalaze se na istoku države Utar Pradeš.