Tramp otkrio kolike su šanse za sporazum sa Iranom

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je "čvrstih 50:50" da se postigne dobar sporazum sa Iranom ili da ga "raznesu u vazduh".

- Mislim da će se desiti jedna od dvije stvari - ili ću ih udariti jače nego što su ikada bili pogođeni, ili ćemo potpisati dobar sporazum - naveo je Tramp za "Aksios".

On je dodao da bi pojedini ljudi radije imali sporazum, a drugi bi radije nastavili rat.

Tramp je najavio da će se večeras sastati sa onima koji pregovaraju sa Iranom, Stivenom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, te da će do sutra znati da li će nastaviti ovaj sukob.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je danas da je postignut određeni napredak u vezi sa Iranom.

- Nemam vijesti za vas u ovom trenutku, ali bi moglo biti nekih vijesti malo kasnije. Nadam se da će ih biti. Kao što sam rekao, postignut je izvjestan napredak - rekao je Rubio novinarima.

(SRNA)