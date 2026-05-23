Tramp otkrio kolike su šanse za sporazum sa Iranom

Autor:ATV
Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je "čvrstih 50:50" da se postigne dobar sporazum sa Iranom ili da ga "raznesu u vazduh".
- Mislim da će se desiti jedna od dvije stvari - ili ću ih udariti jače nego što su ikada bili pogođeni, ili ćemo potpisati dobar sporazum - naveo je Tramp za "Aksios".
On je dodao da bi pojedini ljudi radije imali sporazum, a drugi bi radije nastavili rat.
Tramp je najavio da će se večeras sastati sa onima koji pregovaraju sa Iranom, Stivenom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, te da će do sutra znati da li će nastaviti ovaj sukob.
Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je danas da je postignut određeni napredak u vezi sa Iranom.
- Nemam vijesti za vas u ovom trenutku, ali bi moglo biti nekih vijesti malo kasnije. Nadam se da će ih biti. Kao što sam rekao, postignut je izvjestan napredak - rekao je Rubio novinarima.
(SRNA)
