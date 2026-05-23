Logo
Large banner

Tramp otkrio kolike su šanse za sporazum sa Iranom

Autor:

ATV
23.05.2026 18:56

Komentari:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори на Рокланд Комјунити Колеџу, у петак, 22. маја 2026. године, у Саферну, Њујорк.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je "čvrstih 50:50" da se postigne dobar sporazum sa Iranom ili da ga "raznesu u vazduh".

- Mislim da će se desiti jedna od dvije stvari - ili ću ih udariti jače nego što su ikada bili pogođeni, ili ćemo potpisati dobar sporazum - naveo je Tramp za "Aksios".

Весна Змијанац

Scena

Mnogi ne vjeruju kada čuju koliko Vesna Zmijanac ima godina

On je dodao da bi pojedini ljudi radije imali sporazum, a drugi bi radije nastavili rat.

Tramp je najavio da će se večeras sastati sa onima koji pregovaraju sa Iranom, Stivenom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, te da će do sutra znati da li će nastaviti ovaj sukob.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je danas da je postignut određeni napredak u vezi sa Iranom.

пруга

Srbija

Potpuno obustavljen saobraćaj vozova u Srbiji

- Nemam vijesti za vas u ovom trenutku, ali bi moglo biti nekih vijesti malo kasnije. Nadam se da će ih biti. Kao što sam rekao, postignut je izvjestan napredak - rekao je Rubio novinarima.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

Amerika

Tramp Iran pregovori

Iran najnovije vijesti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јагоде

Zdravlje

Jagode će biti sočnije i slađe pomoću ovog trika

2 h

0
Гинкел дочекао америчке конгресмене у Сарајеву

BiH

Dvojica američkih kongresmena stigla u BiH, sastaće se s Karanom

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Drama u Hrvatskoj: Nestale dvije djevojčice, svi na nogama

2 h

0
Познати метеоролог поново разочарао грађане прогнозом

Društvo

Poznati meteorolog ponovo razočarao građane prognozom

3 h

0

Više iz rubrike

Сунце у пустињи.

Svijet

Toplotni talas odnosi živote: Najmanje 37 mrtvih u Indiji

3 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Svijet

Dodik: Dijelimo bol s Kinom

3 h

0
Франсоа Касерека, члан покрета извиђача Конга, разговара са људима током кампање за сензибилизацију јавности усред епидемије еболе у ​​Бунији, Конго, у суботу, 23. маја 2026. године.

Svijet

Zapaljen šator za prijem oboljelih od ebole: Pobjeglo 18 zaraženih osoba

3 h

0
Демонстранти који носе шпанске заставе учествују у протесту против владе премијера Педра Санчеза у Мадриду, Шпанија, у суботу, 23. маја 2026.

Svijet

Desetine hiljada demonstranata u Madridu traži ostavku premijera

3 h

0

  • Najnovije

20

41

Srbija je u polufinalu - ponizila Albaniju usred Tirane

20

36

Potporni zid pao na radnika, nije mu bilo spasa

20

32

Pronađena djevojčica koja je nestala sinoć

20

29

Razvela se dan nakon vjenčanja zbog šale mladoženje

20

12

Loša prognoza: Šta će biti s gorivom ako se sukob u Iranu sutra završi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner