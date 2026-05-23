Dvojica američkih kongresmena stigla u BiH, sastaće se s Karanom

23.05.2026 18:34

Гинкел дочекао америчке конгресмене у Сарајеву
Foto: Screenshot / X

Otpravnik poslova u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Džon Ginkel danas je na aerodromu Sarajevo dočekao američke kongresmene Kita Selfa i Suhasa Subramanjama.

Iz Ambasade SAD saopšteno je da delegacija boravi u BiH kako bi razgovarala o regionalnoj stabilnosti, sigurnosti i nastavku partnerstva između dvije zemlje.

"Dobrodošli u BiH. Kongresna delegacija u posjeti je BiH kako bi razgovarala o regionalnoj stabilnosti, sigurnosti i našem kontinuiranom partnerstvu sa BiH", navedeno je u objavi Ambasade SAD na platformi "Iks“.

Kako je najavljeno iz Kabineta predsjednika Republike Srpske kongresmeni će se u nedjelju sastati sa predsjednikom Sinišom Karanom.

Sastanak će biti održan u 10.00 časova u sjedištu Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, najavljeno je iz Kabineta predsjednika Republike.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

