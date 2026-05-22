Nema dogovora oko takozvane državne imovine

Najavljenim odlaskom Kristijana Šmita iz BiH, ponovo se aktuelizovalo pitanje takozvane državne imovine. Dok ga bošnjački političari pozivaju da nametne Zakon o državnoj imovini, iz Republike Srpske poručuju – u tom slučaju ćemo se osamostaliti.

Oglasili su se i iz Ustavnog suda BiH iz kojeg su poručili da oni neće nuditi model za rješavanje tog pitanja, jer ono treba da bude riješeno u Parlamentu BiH.

Dok se u Sarajevu zagovara usvajanje Zakona o takozvanoj državnoj imovini, poruka iz Republike Srpske je jasna i nedvosmislena - ovo pitanje riješeno je Dejtonskim mirovnim sporazumom i ona pripada entitetima. Zato su skoro nikakve šanse da će političari u BiH postići saglasnost u vezi sa ovim.

"Sve što pripada Republici Srpskoj, kako je Dejton definisao je imovina Republike Srpske. Sve što pripada Federaciji je imovina Federacije, a one zajedničke institucije, tipa ove ustanove, Parlamentarne skupštine, to je zajednička imovina. U tom pogledu možemo razgovarati", kaže Sanja Vulić, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH.

Državna imovina je već skoro tri decenije kamen spoticanja političara u BiH. Bošnjaci je, uglavnom, zloupotrebljavaju u svrhu sticanja političkih poena, a jedan od primjera je i Prijedlog zakona o državnoj imovini, koji je nekoliko puta bio na dnevnom redu Predstavničkog doma, ali je povučen iz procedure, a unaprijed se znalo da podršku iz Srpske neće dobiti.

"Imamo dovoljno širok politički i ustavni okvir da se oko toga možemo dogovoriti u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, ako postoji politička volja. Ja mislim da oko toga neće biti dogovora i da će se tu lomiti politička koplja, a neko će to koristiti za svoju političku kampanju, a najviše ovdje u političkom Sarajevu“, rekao je Branislav Borenović, poslanik Kluba PDP-SDS-Lista za Pravdu i red u Predstavničkom domu PS BiH.

Parlament je mjesto gdje bi se trebalo riješiti pitanje takozvane državne imovine i to kroz zakonsko rješenje, smatraju u SDP-u.

"Smatram da svi politički akteri, bez obzira iz kojeg dijela BiH dolazili, da trebamo pitanje državne imovine staviti na sto, da razgovaramo o određenim rješenjima. Na taj način, mi ćemo stvoriti jedan pravni okvir i preduslove za zatvaranje Ureda visokog predstavnika“, rekao je Albin Muslić, poslanik SDP-a u Predstavničkom domu PS BiH.

Kompromis je teško postići, ali ovo je pitanje koje će se morati riješiti, ali uz politički dogovor i ovdje nema mjesta za miješanje OHR-a, Ustavnog suda BiH, niit bilo koga sa strane, stav je pravnika.

"Nesporno je da svi nivoi vlasti imaju imovinu. Nije sporni ni da BiH, kao međunarodno priznata država ima imovinu i tu imamo primjere od vojne imovine, zajedničkih institucija, ali jako je bitno da imovinu imaju i entiteti, pa i kantoni, odnosno niži nivoi vlasti“, kaže Ljubinko Mitrović, doktor pravnih nauka.

Pojedini bošnjački političari već su pozivali Kristijana Šmita da prije nego što ode nametne Zakon o državnoj imovini. Jasno je da bi u tom slučaju uslijedila reakcija i institucionalni odgovor iz Republike Srpske. U Ustavnom sudu BiH priznali su da oni nisu nadležni za rješavanje tog pitanja, pa su pozvali Parlament da to uradi, a s obzirom na suprostavljene stavove političara iz srpske i Federacije, to će teško ići.