"Otvaranjem novog prelaza BiH spasena od ekonomskog kolapsa"

Otvaranjem novog prelaza Gradiška BiH spasena je od ekonomskog kolapsa, poručeno je nakon sastanka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH i svih učesnika u carinskim postupcima.

Direktor UIO BiH Zoran Tegeltija zahvalio se hrvatskim institucijama koje su imale razumijevanja za problem koji se desio u BiH.

"Imamo određene probleme koji će vjerovatno trajati neki duži vremenski period, a to je da se svakog četvrtka i petka stvaraju čepovi, kada je u pitanju uvoz robe, kada ulaze kamioni u BiH. I u ovom trenutku ovaj carinski terminal nije spreman prihvatiti sve kamione u jednom trenutku. Do 12.00 časova završen je proces u terminalu za 140 kamiona. Oni su izašli, ali je ušlo je novih 117. kamiona. Sada će carinski terminal raditi do 22.00 časa, a ne do 20.00 kao do sada", rekao je Tegeltija.

Predsjednik Privredne komore Srpske Goran Račić zahvalio se rukovodstvu Uprave za indirektno oporezivanje, na brzom reagovanju i otvaranju novog Graničnog prelaza.

"Spasili su kolaps BiH ekonomije. Da se ovo nije desilo, imali bi situaciju koja bi bila neprihvatljiva. Potrebni su nam svi Granični prelazi, koji bi omogućili privredi da lakše funkcioniše. Ono što mogu reći, jeste da sam imao dosta kontakata sa privrednicima iz BiH, koji su oduševljeni što je otvoren ovaj most", kaže Račić.

Saša Trivić, potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske zahvalio se institucijama u BiH koje su učestvovale u brzom otvaranju novog Graničnog prelaza u Gradišci.

"Mislim da ovaj granični prelaz nije samo rješenje problema srušenog mosta, već ćemo na ovaj način ostvariti ogromne uštede u privredi, koje se odražavaju u bržem protoku kroz carinski terminal", istakao je Trivić.