Cvijanović: Smrt banjalučkih beba - trajna mrlja na obrazu čovječanstva

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da smrt banjalučkih zvjezdica ostaje jedan od najtragičnijih događaja Odbrambeno-otadžbinskog rata - simbol nehumanosti svjetskih moćnika koji nisu dozvolili vazdušni transport neophodnog kiseonika.

"To je trajna mrlja na obrazu čovječanstva. Vječno ćemo pamtiti njihovu nevinu žrtvu, a odgovorne ćemo zauvijek podsjećati jednim pitanjem: Šta su skrivile?", napisala je Cvijanovićeva na "Instagramu".

Cvijanovićeva je naglasila da je to najtužnije pitanje koje već 34 godine ostaje bez odgovora.

"Na današnji dan 1992. godine, zbog nedostatka kiseonika, u banjalučkom porodilištu preminula je prva beba. Do 19. juna iste godine ugasilo se još 11 nevinih života. Slađana Kobas, trinaesta zvjezdica, posljedice te tragedije nosila je do svoje 14. godine, kada je i sama preminula", podsjetila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je dodala da je agonija uzrokovana neljudskim odnosom tzv. međunarodne zajednice prekinuta tek probojem Koridora, kada je uspostavljena veza sa istočnim dijelom Republike Srpske i Srbijom, prenosi Srna

U Banjaluci su danas obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem Kliničkom centru, koje su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika