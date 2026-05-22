Dragan Čović: "Šmit prije 15 dana nije uopšte razmišljao o ostavci"

Kristijan Šmit prije 15 dana nije uopšte razmišljao o ostavci, rekao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.
„Ja sam bio uvjeren kada je došao gospodin Šmit u BiH da će taj mandat trajati vrlo kratko. Ali on je sad drugi najdugovječniji visoki predstavnik poslije Valentina Incka. Sa njim sam razgovarao prije možda 15 dana. Nije bio uopšte u razmišljanju da će podnijeti ostavku“, naveo je Čović.
Dodao je da je plan bio da se to desi pred izbore, te da je Šmitova ostavka i za njega bila iznenađenje.
„Naš prijedlog je da se OHR treba transformisati. Ja bih volio da novi visoki predstavnik bude čak izmješten u briselske prostore, jer ako naš put ide tim pravcem, zašto to ne uraditi? Da ima ograničen kapacitet u ovlašćenjima i da bude zaštitni mehanizam za Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. Sve ostalo moramo biti u stanju sami rješavati“, poručio je Čović.
Kristijan Šmit napušta BiH protiv svoje volje, a za to je indirektno okrivio Milorada Dodika.
Nijemac za Dojče vele kaže da je lider SNSD-a Milorad Dodik i politika oko njega lobirala da napusti Sarajevo.
"On je angažovao lobističku firmu da se bori za tri stvari: da se omogući secesija, odnosno nezavisnost Republike Srpske, da se ukinu sudske presude protiv njega i da ja odem", rekao je Šmit.
