Amidžić: Želim da u BiH više ne dođe nijedan visoki predstavnik

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je danas da želi da u BiH ne dođe više nijedan visoki predstavnik iz bilo koje zemlje.

"Želim da ga nema u BiH, ni iz Rusije, ni Mađarske, ni SAD, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno onda se postavlja pitanje kakva je BiH zemlja", izjavio je Amidžić novinarima, prenosi Srna.

Odgovarajući na pitanje o tome zašto BiH još nije povukla tranšu iz Plana rasta, Amidžić je rekao da mu je dosta priče da će BiH izgubiti milijardu evra evropskog novca, ističući da BiH neće izgubiti milijardu evra novca, već kredita.

"Niko nama ne poklanja milijardu evra već nam daje kredit. Tu imamo 280 miliona granta, a ostalo je kredit", rekao je Amidžić.

On je pojasnio da EU kaže za koje projekte se može koristiti novac, te da postoji ograničenje u koje stvari se novac može ulagati.

Ministar finansija i trezora je naveo primjer Crne Gore koja je podnijela zahtjev za predfinansiranje, povukla dvije tranše sredstava i nije potrošila nijedan evro kredita, te dodao da ne znaju ni koja im je kamatna stopa na povučena sredstva, niti znaju visinu naknada.

"Niko nikome ništa ne daje besplatno. EU nama ništa ne daje besplatno već daje kredite", naglasio je Amidžić.

On je rekao da se predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto zalaže za uspostavljanje i poštovanje evropskih standarda u različitim oblastima, navodeći da su mnogo veći benefiti toga od 200 miliona evra kredita.

"Novac nije problem i ima ga viška. Kada niste visoko zaduženi onda nemate problem da obezbijedite finansiranje i to ste imali priliku da vidite kada je u pitanju Vlada Republike Srpske, a i Vlada FBiH je izašla na Londonski berzu", zaključio je Amidžić.