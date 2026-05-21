POSKOK ponovo češlja Aerodrom Sarajevo i Kancelariju za zakonodavstvo FBiH

21.05.2026 13:52

Аеродром у Сарајеву
Pripadnici Posebnog od‌jela Federalnog tužilaštva za organizovani i privredni kriminal (POSKOK) izuzimaju dodatnu dokumentaciju u Kancelariji za zakonodavstvo FBiH kao i na Aerodromu Sarajevo, te u još jednoj firmi.

Izuzimanje dokumentacije danas odnosi se na imenovanja u upravi Međunarodnog aerodroma Sarajevo, potvrđeno je iz POSKOK-a Faktoru.

POSKOK odranije istražuju više ugovora i ostalih mogućih nezakonitosti na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Osim POSKOK-a i Finasijska policija je prošle sedmice izuzimala dokumentaciju u vezi s ugovorima koje je Aerodrom imao sa firmom Car Vista d.o.o. Sarajevo zbog sumnjive nabavke vozila za JP Međunarodni aerodrom Sarajevo iz 2023. godine, a po nalogu Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Istraga se fokusira na potencijalno štetne anekse ugovora i milionsku štetu koju je navodno izazvala prethodna uprava na čelu s Alanom Bajićem.

Inspektori Finansijske policije Federacije Bosne i Hercegovine u prošli četvrtak su ušli u firmu Car Vista.

Vrijednost tendera bila je bilizu milion KM.

Kako je Faktoru potvrđeno iz firme Car Vista prošle sedmice, inspektori su došli zbog tendera koji se odnosi na 13 automobila koje je JP Međunarodni aerodrom preuzeo od njih još 2023. godine.

"Došli su juče, razgovarali smo s inespektorom, rekao je šta mu treba od dokumentacije i da je tu na zahtjev Tužilaštva, a vezano za tender iz 2023. godine", kazali su za Faktor u firmi Car Vista prošle sedmice.

