Savjet ministara BiH usvojio budžet za 2026. godinu

Savjet ministara BiH danas je usvojilo budžet za 2026. godinu u iznosu od 1.580.500.000 KM.
Sada će budžet ići u parlamentarnu proceduru, a da bi bio usvojen potrebno je da ga usvoje oba doma parlamenta.
Ukupni izdaci zajedno sa servisiranjem vanjskog duga iznose oko 2,55 milijardi KM. To predstavlja povećanje od približno 238 miliona KM u odnosu na prošlu godinu, dok su rashodi institucija veći za deset miliona KM.
Najveći dio budžetskog novca i dalje će biti usmjeren na tekuće troškove, za koje je predviđeno 1,43 milijarde KM. Istovremeno su značajno povećani izdaci za plate i naknade zaposlenih, koji sada iznose 956 miliona KM, odnosno gotovo 98 miliona više nego godinu ranije.
Povećanje je povezano s rastom osnovice za obračun plata na 690,86 KM, što bi trebalo stupiti na snagu nakon usvajanja budžeta, ali i s novim zapošljavanjima te usklađivanjem platnih razreda u institucijama.
