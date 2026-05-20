Šef Kluba SDA izazvao incident na sjednici pozivima na nasilje

Šef Kluba odbornika SDA u Opštinskom vijeću Bosanskog Petrovca Edin Didović izazvao je incident na današnjoj vanrednoj sjednici Vijeća pozivajući na nasilje, nezadovoljan izborom povjerenika za mjesne zajednice.

Do oštre reakcije Didovića došlo je nakon što je skupštinska većina odbila prijedlog SDA za imenovanje povjerenika u mjesnoj zajednici Rašinovac, te na tu poziciju imenovala drugog kandidata.

Didić je sa skupštinske govornice pozvao građane da "izađu i polupaju sve".

Agresivno ponašanje šefa Kluba SDA zabilježeni su i na video-snimku koji se pojavio u javnosti, a na kojem se čuje kako poziva na rušilačko ponašanje.

Odbornici skupštinske većine osudili su istup Didovića, te naveli da su sve odluke donesene u skladu sa propisanim procedurama i većinom glasova.

U mjesnoj zajednici Smoljana za povjerenika je imenovan dosadašnji predsjednik, dok je u Rašinovcu imenovan kandidat mimo prijedloga SDA, nakon čega je Didović izazvao incident, prenosi Srna.