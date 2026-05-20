Vulić: Da li Ustavni sud štiti Šmita, rušitelja ustavnog poretka?

Predsjedavajuća Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bih Sanja Vulić zatražila je od Ustavnog suda BiH da se izjasni o ustavnosti odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit.

Vulićeva je u poslaničkom pitanju koje je uputila, zatražila od Ustavnog Suda BiH, stav o zaključku Ustavnopravne komisije Parlamentarne skupštine BiH, koja je sastavljena od pravnika i stručnih lica iz oblasti ustavnog prava, da su nametnute odredbe neustavne i da visoki predstavnik u BiH nema ustavnu nadležnost da donosi zakone.

"Da li Ustavni sud BiH dijeli takav pravni stav ili smatra da postoji ustavni osnov da neizabrani strani zvaničnik može donositi zakone mimo Parlamentarne skupštine BiH?", navela je Vulićeva u pitanju, prenosi Srna.

Vulićeva je u dopisu, koji je naslovljen na predsjednika krnjeg Ustavnog suda BiH Mirsada Ćemana, zatražila da javnosti bude pojašnjeno na osnovu kojeg ustavnog ili međunarodnopravnog akta Ustavni sud BiH smatra da su odluke visokog predstavnika izuzete od ustavnosudske kontrole i da li postoji pravni lijek ili institucija u BiH koja može preispitivati akte visokog predstavnika ukoliko to ne može Ustavni sud BiH.

"Da li Ustavni sud BiH smatra da je načelo pod‌jele vlasti i parlamentarne demokratije povrijeđeno u slučaju nametanja zakona bez parlamentarne procedure"? navela je Vulićeva u pitanju.

Ona je podsjetila da je Kristijan Šmit turista bez relevantne rezolucije Savjeta bezbjednosti.

"Zašto Ustavni sud štiti rušitelja ustavnog poretka BiH?", upitala je Vulićeva.

Vulićeva je podsjetila i na rješenje Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH od 13. novembra 2025. godine, u kojem je navedeno da Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH nije bio predmet usvajanja u zakonodavnoj proceduri Parlamentarne skupštine BiH.