Logo
Large banner

Vijeće naroda izabralo Selmana za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske

Autor:

ATV
20.05.2026 13:44

Komentari:

0
Вијеће народа изабрало Селмана за предсједника Уставног суда Републике Српске

Vijeće naroda Republike Srpske izabralo je na današnjoj sjednici za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske Džerarda Selmana.

Izabrano je i dvoje sudija Ustavnog suda Republike Srpske - Ljubomir Ožegović i Gorana Turić - saopšteno je iz Vijeća naroda.

Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske izabrala je, na prijedlog predsjednika Republike, Džerarda Selmana iz reda bošnjačkog naroda za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske na mandatni period od četiri godine.

Na prijedlog predsjednika Republike, za sudije Ustavnog suda Republike Srpske izabrani su Ljubomir Ožegović iz reda srpskog naroda i Gorana Turić iz reda ostalih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Džerard Selman

Ustavni sud Republike Srpske

Vijeće naroda

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Život Dobrile Kukolj trajno svjedočanstvo stradanja i snage ljudskog duha

2 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Od 1. jula primjena novog zakona o pravima boraca

3 h

8
Филиповић: Нови гранични прелаз у Градишци значајан посебно за дијаспору

Republika Srpska

Filipović: Novi granični prelaz u Gradišci značajan posebno za dijasporu

4 h

0
Додик: Српска и Србија посвећене очувању мира, економском развоју и просперитету

Republika Srpska

Dodik: Srpska i Srbija posvećene očuvanju mira, ekonomskom razvoju i prosperitetu

4 h

2

  • Najnovije

15

56

Nešić: Sporazum koalicije na prvo mjesto stavlja Republiku Srpsku

15

54

Đaci bježe od ovog zanimanja: Plata i do 2.500 evra mjesečno, ali klupe prazne

15

53

Čubrilović: Izborna pobjeda značila bi sigurnost i stabilnost Srpske

15

49

Stravični snimci nakon urušavanja balkona škole

15

44

Dodik: Pripravnički staž umjesto godinu dana - šest mjeseci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner