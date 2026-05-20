Vijeće naroda izabralo Selmana za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske

Autor:ATV
Komentari:0
Vijeće naroda Republike Srpske izabralo je na današnjoj sjednici za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske Džerarda Selmana.
Izabrano je i dvoje sudija Ustavnog suda Republike Srpske - Ljubomir Ožegović i Gorana Turić - saopšteno je iz Vijeća naroda.
Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske izabrala je, na prijedlog predsjednika Republike, Džerarda Selmana iz reda bošnjačkog naroda za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske na mandatni period od četiri godine.
Na prijedlog predsjednika Republike, za sudije Ustavnog suda Republike Srpske izabrani su Ljubomir Ožegović iz reda srpskog naroda i Gorana Turić iz reda ostalih.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h8
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h2
Najnovije
15
56
15
54
15
53
15
49
15
44
Trenutno na programu