Vijeće naroda izabralo Selmana za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske

Vijeće naroda Republike Srpske izabralo je na današnjoj sjednici za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske Džerarda Selmana.

Izabrano je i dvoje sudija Ustavnog suda Republike Srpske - Ljubomir Ožegović i Gorana Turić - saopšteno je iz Vijeća naroda.

Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske izabrala je, na prijedlog predsjednika Republike, Džerarda Selmana iz reda bošnjačkog naroda za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske na mandatni period od četiri godine.

Na prijedlog predsjednika Republike, za sudije Ustavnog suda Republike Srpske izabrani su Ljubomir Ožegović iz reda srpskog naroda i Gorana Turić iz reda ostalih.