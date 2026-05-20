Logo
Large banner

Dodik: Život Dobrile Kukolj trajno svjedočanstvo stradanja i snage ljudskog duha

Autor:

ATV
20.05.2026 13:38

Komentari:

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik rekao je da je s dubokom tugom primio vijest o smrti Dobrile Kukolj, nekadašnjeg zatočenika logora Jasenovac, čiji je život ostao trajno svjedočanstvo stradanja, ali i nepokolebljive snage ljudskog duha.

"Cijelog života dostojanstveno i hrabro svjedočila je istinu o ustaškim zločinima nad Srbima u NDH, čuvajući od zaborava žrtve Jasenovca i opominjući buduće generacije na značaj mira i slobode", istakao je Dodik u telegramu saučešća porodici Dobrile Kukolj, koja je preminula danas u 94. godini, prenosi Srna.

On je naglasio da će njena neumorna borba za istinu, snažna volja za životom i spremnost da svoje teško iskustvo pretvori u zavjet pamćenja ostati trajan primjer dostojanstva i moralne snage.

"Odlazak Dobrile Kukolj predstavlja nenadoknadiv gubitak, ne samo za njenu porodicu, prijatelje i saradnike, već i za cijelu Republiku Srpsku. Saosjećajući u bolu koji vas je zadesio, upućujem izraze najdubljeg saučešća", istakao je Dodik

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Dobrila Kukolj

stradanje Srba

Jasenovac

NDH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Od 1. jula primjena novog zakona o pravima boraca

3 h

8
Филиповић: Нови гранични прелаз у Градишци значајан посебно за дијаспору

Republika Srpska

Filipović: Novi granični prelaz u Gradišci značajan posebno za dijasporu

4 h

0
Додик: Српска и Србија посвећене очувању мира, економском развоју и просперитету

Republika Srpska

Dodik: Srpska i Srbija posvećene očuvanju mira, ekonomskom razvoju i prosperitetu

4 h

2
Игор Црнадак представио нову странку ПДП Републике Српске

Republika Srpska

Crnadak udario na Stanivukovića i PSS: To je gest neprijateljstva!

5 h

6

  • Najnovije

15

55

Đaci bježe od ovog zanimanja: Plata i do 2.500 evra mjesečno, ali klupe prazne

15

53

Čubrilović: Izborna pobjeda značila bi sigurnost i stabilnost Srpske

15

49

Stravični snimci nakon urušavanja balkona škole

15

44

Dodik: Pripravnički staž umjesto godinu dana - šest mjeseci

15

39

Vlada izdvaja 26 miliona KM: Privrednicima u Srpskoj predstavljeni podsticaji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner