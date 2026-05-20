Dodik: Život Dobrile Kukolj trajno svjedočanstvo stradanja i snage ljudskog duha

Predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik rekao je da je s dubokom tugom primio vijest o smrti Dobrile Kukolj, nekadašnjeg zatočenika logora Jasenovac, čiji je život ostao trajno svjedočanstvo stradanja, ali i nepokolebljive snage ljudskog duha.

"Cijelog života dostojanstveno i hrabro svjedočila je istinu o ustaškim zločinima nad Srbima u NDH, čuvajući od zaborava žrtve Jasenovca i opominjući buduće generacije na značaj mira i slobode", istakao je Dodik u telegramu saučešća porodici Dobrile Kukolj, koja je preminula danas u 94. godini, prenosi Srna.

On je naglasio da će njena neumorna borba za istinu, snažna volja za životom i spremnost da svoje teško iskustvo pretvori u zavjet pamćenja ostati trajan primjer dostojanstva i moralne snage.

"Odlazak Dobrile Kukolj predstavlja nenadoknadiv gubitak, ne samo za njenu porodicu, prijatelje i saradnike, već i za cijelu Republiku Srpsku. Saosjećajući u bolu koji vas je zadesio, upućujem izraze najdubljeg saučešća", istakao je Dodik