Nataša Bekvalac zapalila mreže: Trbušnjaci, izvajane noge i skrivena tetovaža u prvom planu

Pop zvijezda Nataša Bekvalac ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama pokazala rezultate treninga i posebnog režima ishrane kojem je posvećena posljednjih mjeseci.

Pjevačica se fotografisala u bikiniju ispred ogledala, a pratioci su odmah primijetili njenu vitku figuru, izražene trbušnjake i izvajane noge.

Minijaturni kupaći kostim dodatno je istakao njen dekolte i struk, dok je pažnju privukla i tetovaža u pred‌jelu kuka koja se rijetko može vid‌jeti u javnosti.

Nataša je ranije govorila o odricanjima i disciplini koje su bile potrebne kako bi održala željeni izgled, a jednom prilikom otkrila je i da je visoka 168 centimetara.

Pjevačica je uspjela skinuti oko 10 kilograma zahvaljujući posebnom režimu ishrane baziranom na smanjenom unosu ugljenih hidrata.

Tokom dijete najviše konzumira meso, jaja, zeleno povrće, mliječne proizvode sa manje ugljenih hidrata i orašaste plodove, dok izbjegava peciva, tjesteninu, pirinač, slatkiše i gazirane sokove.

Kako je ranije navela, veliku pažnju posvećuje i mentalnom zdravlju, pa redovno praktikuje jogu i meditaciju.

„Idem na jogu, radim meditaciju, radim i druge stvari koje su mi jako potrebne da bih svoje mentalno zdravlje očuvala. Jer kad nemaš mentalno zdravlje, džaba ti sve. Rad na sebi je do kraja života“, rekla je Nataša.

Dodala je i da planira odlazak na Bali kako bi učestvovala na posebnim retreat programima posvećenim radu na sebi i unutrašnjem miru, piše Telegraf.