Kim Kardašijan: "Uzimam 35 tableta dnevno, muka mi je"

Kim Kardašijan je posljednjih godina izuzetno posvećena brizi o zdravlju, ali jedna navika joj sve teže pada. Iako je poznata po promovisanju raznih zdravstvenih proizvoda i preventivnih pregleda, poput snimanja celog tijela, sada je priznala da joj uzimanje čak 35 različitih dodataka ishrani dnevno postaje previše. Osnivačica brenda SKIMS otkrila je da zbog toga pati od ozbiljnog "zamora od tableta".

"Muka mi je od tolikih tableta"

Gostujući u podkastu "Gud Hang" glumice Ejmi Poehler, Kim je razgovarala o zdravstvenim izazovima s kojima se suočavaju žene starije od četrdeset godina, poput smanjenja gustoće kostiju i unosa vitamina. Glumica je primjetila da je to "nešto o čemu naše majke nisu ni znale ni pričale".

Kim Kardašijan se složila i otkrila detalje svoje temeljne rutine. "Uzimam valjda 35 dodataka ishrani dnevno. Podelim ih u tri doze i u jednom sam trenutku pomislila: 'Dobro, ne mogu više da pijem ovo riblje ulje. Muka mi je od tolikih tableta. Moram da prestanem s njim.' A onda su mi stigli nalazi krvi i bilo je očigledno da sam prestala, pa sam morala ponovo da počnem", ispričala je.

Riblje ulje, bogato omega-3 masnim kiselinama, obično se uzima za podršku zdravlju srca i mozga, smanjenje upala u tijelu te zdravlje kože, očiju i zglobova. Ipak, kako je istakla Poehler, često ga je neprijatno uzimati. "Osjetite ga još dugo nakon uzimanja", rekla je, na što je Kim dodala: "Tablete su jednostavno prevelike! Voljela bih da postoji neka infuzija koju bih mogla da primam svaki dan, onako usput dok idem na posao".

Kombi za skeniranje dolazi im u dvorište

U istom je intervjuu majka četvoro djece spomenula i godišnje preglede cijelog tijela kojima se podvrgava zajedno s porodicom kako bi na vrijeme otkrili moguće zdravstvene probleme. "Poznajem osobu koja radi mobilna DEKSA snimanja. Dođe u kombiju i samo legnete", rekla je rijaliti zvijezda.

"Sve moje sestre i mama živimo u istom zatvorenom naselju, pa kombi samo prođe, a mi jedna po jedna uskočimo unutra. Legnete, a uređaj vam skenira tijelo možda tri minute i kaže vam sve o gustoći kostiju", objasnila je.

DEKSA snimanje, skraćenica za denzitometriju X-zracima dvostruke energije, specijalizovana je vrsta dijagnostičkog snimanja koja koristi niske doze rendgenskih zraka za mjerenje mineralne gustoće kostiju. Primarno se koristi za dijagnostikovanje osteoporoze i procenu rizika od preloma, ali može se koristiti i za analizu sastava tela, odnosno udjela kostiju, mišića i masti.

Snimanje joj otkrilo aneurizmu na mozgu

To nije jedina vrsta pregleda koju je Kardašijan obavila. Prethodno je išla na Prenuvo snimanje, vrstu magnetske rezonance cijelog tijela, koje je otkrilo da ima aneurizmu na mozgu.

"Napravila sam Prenuvo snimanje i nazvali su me istog dana. Rekli su mi: 'Sve izgleda sjajno. Ali imate aneurizmu u mozgu'", prisjetila se. "Kažu: 'Tu je već godinama. Bila je tu i prije nekoliko godina.'"

Srećom, stanje nije zahtjevalo operaciju, nego samo praćenje i dalje konsultacije sa stručnjacima. To je iskustvo, kaže, učvrstilo njeno uvjerenje u važnost ranog otkrivanja bolesti. "To je jednostavno dobar način da proverite da li je sve u redu. A zdravlje je bogatstvo. Samo treba paziti na sve što radite", zaključila je Kardašijan.

(b92)