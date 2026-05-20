Logo
Large banner

Razoran zemljotres pogodio Tursku: Ljudi u panici bježali iz zgrada, osjetilo se do Libana

Autor:

ATV
20.05.2026 11:37

Komentari:

0
Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Zemljotres magnitude 5.7 stepeni Rihtera zabilježen je u danas, 20. maja 2026 na području Turske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području Malatije, koja je prije tri godine pretrpela razoran zemljotres.

Koliko je potres bio jak svjedoče snimci građana, koji žive stotinama kilometara od epicentra i koji su snimili trenutak zemljotresa. Na snimcima se vidi kako se ljuljaju lusteri, i "drhte" stvari na rafovima u prodavnicama.

Mnogi građani su u panici izjurili na ulice i čekali naknadni potres.

Zabrinuti ljudi snimljeni su kako telefoniraju dok stoje ispred objekata i osvrću se, tražeći znakove štete.

Podsjetimo, stanovnici Sirije i Libana su na platformi EMSC naveli da se zemljotres osjetio i kod njih.

"Osjetio se i u Bejrutu", pisali su građani.

U ovom trenutku nema informacija o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.

Podsjetimo, ovo područje Turske je prije tri godine pogodio razoran zemljotres jačine 7.7 stepeni po Rihteru. Više desetina hiljada ljudi je tad izgubilo život u Turskoj i Siriji, a brojni gradovi su bili uništeni, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zemljotres

Turska

potres

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јапан погодио земљотрес јачине 5,9 степени

Svijet

Japan pogodio zemljotres jačine 5,9 stepeni

8 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Zemljotres magnitude 6 stepeni pogodio ostrva Vanuatu

1 d

0
упозорење земљотрес бих данас

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Kinu, evakuisano 7.000 ljudi

2 d

0
Снажан земљотрес погодио Kостарику

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Kostariku

6 d

0

Više iz rubrike

Руски предсједник Владимир Путин, десно, и кинески предсједник Си Ђинпинг ходају ка разговорима у Великој сали народа у Пекингу у сриједу, 20. маја 2026. године.

Svijet

"Rusija i Kina postigle dogovor u energetskom sektoru"

6 h

0
Руски председник Владимир Путин, десно, и кинески председник Си Ђинпинг врше смотру почасне гарде током церемоније добродошлице у Великој сали народа у Пекингу у среду, 20. маја 2026. године.

Svijet

Putin dočekan topovskom paljbom u Pekingu

6 h

0
Пас кангал

Svijet

Dječak (6) u krvavom napadu "ljubimaca" ostao bez obje ruke

6 h

0
Западу неће бити добро: Путин и Си "зацементирали" односе Русије и Кине

Svijet

Zapadu neće biti dobro: Putin i Si "zacementirali" odnose Rusije i Kine

7 h

0

  • Najnovije

15

56

Nešić: Sporazum koalicije na prvo mjesto stavlja Republiku Srpsku

15

54

Đaci bježe od ovog zanimanja: Plata i do 2.500 evra mjesečno, ali klupe prazne

15

53

Čubrilović: Izborna pobjeda značila bi sigurnost i stabilnost Srpske

15

49

Stravični snimci nakon urušavanja balkona škole

15

44

Dodik: Pripravnički staž umjesto godinu dana - šest mjeseci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner