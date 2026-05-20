Razoran zemljotres pogodio Tursku: Ljudi u panici bježali iz zgrada, osjetilo se do Libana

Zemljotres magnitude 5.7 stepeni Rihtera zabilježen je u danas, 20. maja 2026 na području Turske.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području Malatije, koja je prije tri godine pretrpela razoran zemljotres.
🚩📺 #CANLI | #SONDAKİKA | Malatya’da şiddetli deprem @cemkucuk55#Yasaklansın — TGRT HABER (@tgrthabertv) May 20, 2026
Koliko je potres bio jak svjedoče snimci građana, koji žive stotinama kilometara od epicentra i koji su snimili trenutak zemljotresa. Na snimcima se vidi kako se ljuljaju lusteri, i "drhte" stvari na rafovima u prodavnicama.
Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki deprem anı ve sarsıntının etkisi görüntülendi. pic.twitter.com/1cZwr1bSk3— Pusholder (@pusholder) May 20, 2026
Mnogi građani su u panici izjurili na ulice i čekali naknadni potres.
#Deprem oluyor
Merkezini bilmemekle beraber #şanlıurfa da sallanıyor pic.twitter.com/gXUmtY8NUT
Zabrinuti ljudi snimljeni su kako telefoniraju dok stoje ispred objekata i osvrću se, tražeći znakove štete.
Podsjetimo, stanovnici Sirije i Libana su na platformi EMSC naveli da se zemljotres osjetio i kod njih.
📍Malatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi— İlke TV (@ilketvcomtr) May 20, 2026
🔸Adıyaman Demokrasi İlkokulu’nda öğrenciler deprem paniğiyle okuldan dışarı çıktı
🔸Malatya Valisi Seddar Yavuz, şu ana kadar saha taramalarında herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını açıkladıhttps://t.co/s7PJhLOBXZ pic.twitter.com/Oqxuk2CFOA
"Osjetio se i u Bejrutu", pisali su građani.
#SONDAKİKA Malatya’da #deprem anı kameralara böyle yansıdı.#Malatya pic.twitter.com/HtLbatAOdG— Börte Medya (@MedyaBorte) May 20, 2026
U ovom trenutku nema informacija o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.
Podsjetimo, ovo područje Turske je prije tri godine pogodio razoran zemljotres jačine 7.7 stepeni po Rihteru. Više desetina hiljada ljudi je tad izgubilo život u Turskoj i Siriji, a brojni gradovi su bili uništeni, prenosi Telegraf.
