Razoran zemljotres pogodio Tursku: Ljudi u panici bježali iz zgrada, osjetilo se do Libana

Zemljotres magnitude 5.7 stepeni Rihtera zabilježen je u danas, 20. maja 2026 na području Turske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području Malatije, koja je prije tri godine pretrpela razoran zemljotres.

Koliko je potres bio jak svjedoče snimci građana, koji žive stotinama kilometara od epicentra i koji su snimili trenutak zemljotresa. Na snimcima se vidi kako se ljuljaju lusteri, i "drhte" stvari na rafovima u prodavnicama.

Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki deprem anı ve sarsıntının etkisi görüntülendi. pic.twitter.com/1cZwr1bSk3 — Pusholder (@pusholder) May 20, 2026

Mnogi građani su u panici izjurili na ulice i čekali naknadni potres.

Zabrinuti ljudi snimljeni su kako telefoniraju dok stoje ispred objekata i osvrću se, tražeći znakove štete.

Podsjetimo, stanovnici Sirije i Libana su na platformi EMSC naveli da se zemljotres osjetio i kod njih.

📍Malatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi



🔸Adıyaman Demokrasi İlkokulu’nda öğrenciler deprem paniğiyle okuldan dışarı çıktı

🔸Malatya Valisi Seddar Yavuz, şu ana kadar saha taramalarında herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını açıkladıhttps://t.co/s7PJhLOBXZ pic.twitter.com/Oqxuk2CFOA — İlke TV (@ilketvcomtr) May 20, 2026

"Osjetio se i u Bejrutu", pisali su građani.

U ovom trenutku nema informacija o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.

Podsjetimo, ovo područje Turske je prije tri godine pogodio razoran zemljotres jačine 7.7 stepeni po Rihteru. Više desetina hiljada ljudi je tad izgubilo život u Turskoj i Siriji, a brojni gradovi su bili uništeni, prenosi Telegraf.