Snažan zemljotres pogodio Kinu, evakuisano 7.000 ljudi

Zemljotres jačine 5,2 stepena Rihterove skale koji pogodio je region Guangši na jugozapadu Kine odnio je dva ljudska života, a više od 7.000 žitelja je evakuisano.

Kako navodi kineski list "Nanfang ribao", operacije potrage i spasavanja su u toku, a vlasti su upozorile na ozbiljne poremećaje u saobraćaju.

Od tri osobe koje su se vodile kao nestale, dvije su pronađene u ruševinama bez znakova života, a jednu, za koju je saopšteno da je stabilno, spasilačke ekipe su prebacile u bolnicu.

Rescue operations are continuing in Liuzhou, China after a 5.2-magnitude earthquake struck the area overnight, causing several buildings to collapse.



At least 3 people are missing, 4 were injured, and 13 buildings collapsed. pic.twitter.com/W5GOgWLdFP — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 18, 2026

Još četiri osobe su prebačene u bolnicu, iako nijedna od njih nije zadobila povrede opasne po život, a srušeno je ukupno 13 zgrada, prenela je državna novinska agencija Sinhua.

Kineski mediji su preneli da su nadležne službe aktivirale treći od četiri nivoa vanrednog reagovanja na zemljotrese.

🇨🇳 A 5.2 earthquake hits Liuzhou, China, and multiple buildings collapsed.



Search and rescue teams are racing to find missing people right now.



Source: @AZ_Intel_ pic.twitter.com/RCkgfjeIJZ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 17, 2026

Štab za pomoć poslije zemljotresa u Liudžouu izdao je 18. maja izveštaj o situaciji, u kojem se navodi da je, prema zvaničnim mjerenjima Kineskog centra za mrežu za zemljotrese, zemljotres jačine 5,2 stepena Rihterove skale dogodio se u okrugu Liudžou, gradu Liudžou (u kojem živi četiri miliona stanovnika), provinciji Guangsi, u 00.21 časova 18. maja, a ukupno pet zemljotresa u rasponu od 2,2 do 3,2 stepena Rihterove skale dogodilo se pre i poslije glavnog potresa.

Komunikacije, struja, voda, gas i saobraćaj u zoni zemljotresa funkcionišu normalno.

At 12:21 a.m. on May 18, a magnitude 5.2 earthquake struck Liuzhou City in southern China’s Guangxi Region, leaving two people dead, according to local authorities. pic.twitter.com/DXOnfp2kGG — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) May 18, 2026

Trenutno se ulažu svi napori u potragu za nestalim osobama, obilježavanje područja upozorenja, zatvaranje opasnih dionica puteva, sprovođenje privremenih zaštitnih mjera i strogo sprečavanje sekundarnih katastrofa.

(Telegraf)