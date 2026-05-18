Snažan zemljotres pogodio Kinu, evakuisano 7.000 ljudi

18.05.2026 07:00

Foto: Printscreen/Youtube/Rich DeMuro

Zemljotres jačine 5,2 stepena Rihterove skale koji pogodio je region Guangši na jugozapadu Kine odnio je dva ljudska života, a više od 7.000 žitelja je evakuisano.

Kako navodi kineski list "Nanfang ribao", operacije potrage i spasavanja su u toku, a vlasti su upozorile na ozbiljne poremećaje u saobraćaju.

Od tri osobe koje su se vodile kao nestale, dvije su pronađene u ruševinama bez znakova života, a jednu, za koju je saopšteno da je stabilno, spasilačke ekipe su prebacile u bolnicu.

Još četiri osobe su prebačene u bolnicu, iako nijedna od njih nije zadobila povrede opasne po život, a srušeno je ukupno 13 zgrada, prenela je državna novinska agencija Sinhua.

Kineski mediji su preneli da su nadležne službe aktivirale treći od četiri nivoa vanrednog reagovanja na zemljotrese.

Štab za pomoć poslije zemljotresa u Liudžouu izdao je 18. maja izveštaj o situaciji, u kojem se navodi da je, prema zvaničnim mjerenjima Kineskog centra za mrežu za zemljotrese, zemljotres jačine 5,2 stepena Rihterove skale dogodio se u okrugu Liudžou, gradu Liudžou (u kojem živi četiri miliona stanovnika), provinciji Guangsi, u 00.21 časova 18. maja, a ukupno pet zemljotresa u rasponu od 2,2 do 3,2 stepena Rihterove skale dogodilo se pre i poslije glavnog potresa.

Komunikacije, struja, voda, gas i saobraćaj u zoni zemljotresa funkcionišu normalno.

Trenutno se ulažu svi napori u potragu za nestalim osobama, obilježavanje područja upozorenja, zatvaranje opasnih dionica puteva, sprovođenje privremenih zaštitnih mjera i strogo sprečavanje sekundarnih katastrofa.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

