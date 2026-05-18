Naučnici: Ljudsko tijelo brzo stari u dva životna perioda

Iako starenje doživljavamo kao spor i postepen proces, naučna istraživanja pokazuju da to nije uvijek slučaj. Zapravo, studija iz 2024. godine o molekularnim promjenama povezanim sa starenjem otkrila je da ljudi prolaze kroz dva perioda brzog ubrzanja starenja: jedan u prosečnoj starosti od 44 godine, a drugi oko 60. godine, izvještava ScienceAlert .

Dva iznenadna skoka u starenju

Genetičar Majkl Snajder sa Univerziteta Stanford objasnio je u avgustu 2024. godine, kada je studija objavljena, da se u tijelu dešavaju dramatične promjene. „Ne mijenjamo se samo postepeno tokom vremena, već doživljavamo i neke zaista dramatične promjene. Ispostavlja se da su sredina četrdesetih, kao i početak šezdesetih, periodi dramatičnih promjena. To važi bez obzira na to kakve molekule posmatramo“, rekao je Snajder.

Starenje je složen proces povezan sa povećanim rizikom od raznih bolesti. Snajder i njegove kolege istražuju biologiju starenja kako bi stekli dublje razumijevanje promjena koje se dešavaju, sa ciljem boljeg ublažavanja i liječenja takvih stanja.

Sveobuhvatna analiza promjena na tijelu

Naučnici su pratili grupu od 108 odraslih koji su redovno donirali biološke uzorke tokom nekoliko godina. Istraživači su primjetili da se kod nekih bolesti, poput Alchajmerove bolesti i kardiovaskularnih bolesti, rizik ne povećava postepeno tokom vremena, već naglo raste nakon određenog uzrasta. Stoga su odlučili da detaljnije prouče biomarkere starenja kako bi identifikovali povezane promjene.

Koristeći uzorke, tim je pratio različite biomolekule, uključujući RNK, proteine, lipide i mikrobiom iz crijeva, kože, nosa i usne duplje, ukupno 135.239 bioloških karakteristika. Svaki učesnik je podnio u prosjeku 47 uzoraka tokom 626 dana, prikupljajući više od 246 milijardi tačaka podataka, koje su istraživači zatim analizirali u potrazi za obrascima promjena.

Nekoliko ranijih studija je takođe identifikovalo nelinearne promjene u molekulima povezanim sa starenjem kod pacova i ljudi, dok su studije na voćnim mušicama, miševima i zebricama ukazale na postepeni proces starenja kod ovih vrsta.

Šta se dešava 40-ih i 60-ih godina?

Snajder i njegov tim su primjetili izrazitu promjenu u obilju mnogih molekula u ljudskom tijelu tokom dvije različite faze. Oko 81 procenat svih proučavanih molekula pokazalo je promjene tokom jedne ili obe ove faze. Promjene su dostigle vrhunac sredinom 40-ih, a zatim ponovo početkom 60-ih, sa malo drugačijim profilima.

Vrhunac sredinom 40-ih godina pokazao je promjene u molekulima povezanim sa metabolizmom lipida, kofeina i alkohola, kao i kardiovaskularnim bolestima i disfunkcijom kože i mišića. Vrhunac početkom 60-ih godina bio je povezan sa metabolizmom ugljenih hidrata i kofeina, kardiovaskularnim bolestima, kožom i mišićima, imunološkom regulacijom i funkcijom bubrega.

Menopauza nije jedini faktor

Prvi vrhunac, sredinom 40-ih, je vreme kada žene obično ulaze u menopauzu ili perimenopauzu, ali istraživači su isključili taj faktor kao glavni uzrok jer su muškarci u istim godinama takođe doživjeli značajne molekularne promjene.

„Ovo ukazuje na to da, iako menopauza ili perimenopauza mogu doprineti promjenama koje se primećuju kod žena u sredini četrdesetih godina, vjerovatno postoje i drugi, značajniji faktori koji utiču na ove promjene kod oba pola. Identifikacija i proučavanje ovih faktora trebalo bi da bude prioritet za buduća istraživanja“, objasnila je Sjaotao Šen, prva autorka studije i bivša istraživačica sa Stanforda.

Istraživači napominju da je veličina uzorka bila relativno mala i da su testirali ograničene biološke uzorke ljudi starosti između 25 i 70 godina. Buduće studije bi mogle detaljnije istražiti ovaj fenomen kod šireg spektra ispitanika kako bi bolje razumijele kako se ljudsko tijelo menja tokom vremena. Studija je objavljena u časopisu Nature Aging.

