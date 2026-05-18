Lančani sudar na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši: Stvaraju se ogromne gužve

Na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši došlo je lančanog sudara u kojem su učestvovala tri vozila.

Kako javlja reporter ATV-a, do udesa je došlo iz pravca Laktaša, a učestvovala su dva auta i kamion.

Trenutno nema informacija da li je neko povrijeđen, a stvaraju se velike kolone na ovom dijelu puta.



