Banjalučka ulica mijenja ime

Autor:ATV
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Banjaluka bi uskoro mogla dobiti ulicu sa imenom Zdravka Božića, a o tome će odlučivati odbornici na narednoj sjednici Skupštine grada.
Riječ je o prijedlogu da se preimenuje Ulica Ivana Kukuljevića koja se nalazi u Mjesnoj zajednici Petrićevac, a inicijativu za promjenu naziva pokrenuli su 20. jula 2023. godine stanovnici ove ulice, koji su predložili da ona ubuduće nosi ime Zdravka Božića.
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Ulica trenutno nosi ime po Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom, hrvatskom političaru, književniku i istoričaru iz 19. vijeka, poznatom po tome što je bio jedan od prvih poslanika koji je u Hrvatskom saboru govorio na hrvatskom jeziku i značajnoj ulozi u ilirskom pokretu.
Prema obrazloženju prijedloga, Zdravko Božić bio je poginuli borac Vojske Republike Srpske tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata. Odrastao je i živio u toj ulici, a poginuo je 1992. godine na Kostrešu u 22. godini života, učestvujući u borbama na Koridoru života.
Tokom ratnih dejstava odlikovan je Medaljom zasluga za narod.
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Inicijativu su podržale Boračka organizacija Grada Banjaluka i Gradska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, kao i gradsko Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu.
Komisija za davanje prijedloga naziva ulica, naselja i trgova je na sjednici održanoj 9. marta ove godine jednoglasno prihvatila prijedlog da ulica dobije novo ime.
Kako je navedeno, ispunjeni su svi uslovi propisani gradskom odlukom o određivanju i obilježavanju naziva ulica i trgova, pa je prijedlog upućen u skupštinsku proceduru, prenosi "BL Portal".
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