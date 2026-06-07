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Banjalučka ulica mijenja ime

Autor:

ATV
07.06.2026 18:29

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Улица Ивана Кукуљевића, бањалучка улица мијења име
Foto: Gugl Mape

Banjaluka bi uskoro mogla dobiti ulicu sa imenom Zdravka Božića, a o tome će odlučivati odbornici na narednoj sjednici Skupštine grada.

Riječ je o prijedlogu da se preimenuje Ulica Ivana Kukuljevića koja se nalazi u Mjesnoj zajednici Petrićevac, a inicijativu za promjenu naziva pokrenuli su 20. jula 2023. godine stanovnici ove ulice, koji su predložili da ona ubuduće nosi ime Zdravka Božića.

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Ulica trenutno nosi ime po Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom, hrvatskom političaru, književniku i istoričaru iz 19. vijeka, poznatom po tome što je bio jedan od prvih poslanika koji je u Hrvatskom saboru govorio na hrvatskom jeziku i značajnoj ulozi u ilirskom pokretu.

Prema obrazloženju prijedloga, Zdravko Božić bio je poginuli borac Vojske Republike Srpske tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata. Odrastao je i živio u toj ulici, a poginuo je 1992. godine na Kostrešu u 22. godini života, učestvujući u borbama na Koridoru života.

Tokom ratnih dejstava odlikovan je Medaljom zasluga za narod.

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Inicijativu su podržale Boračka organizacija Grada Banjaluka i Gradska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, kao i gradsko Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu.

Komisija za davanje prijedloga naziva ulica, naselja i trgova je na sjednici održanoj 9. marta ove godine jednoglasno prihvatila prijedlog da ulica dobije novo ime.

Kako je navedeno, ispunjeni su svi uslovi propisani gradskom odlukom o određivanju i obilježavanju naziva ulica i trgova, pa je prijedlog upućen u skupštinsku proceduru, prenosi "BL Portal".

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Tagovi :

Banjaluka

Ulica Ivana Kukuljevića

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