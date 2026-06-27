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Novac stiže za četiri znaka do 4. jula, ali postoji jedan uslov

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ATV redakcija
27.06.2026 20:42

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Foto: pexels/Lukasz Radziejewski

Novac stiže za četiri horoskopska znaka do 4. jula, već ove sedmice, ali postoji jedan uslov o kojem se rijetko govori.

Retrogradni Merkur u Raku usporava isplate poput crvenog svjetla na semaforu. Ko potpiše ugovor bez pažljivog čitanja, mogao bi čekati novac duže nego što očekuje. Pun Mjesec u Jarcu zatvara jedan stari ciklus, dok Jupiter ulazi u Lava i otvara vrata za ozbiljnije finansijske prilike do 4. jula.

Zašto baš ovim znakovima novac stiže do 4. jula?

Položaj planeta rijetko se ovako poklopi. Jupiter, planeta sreće i širenja, mijenja svoj položaj i donosi promjene onima koji su dugo čekali. Venera donosi poklone, prilive i neočekivane dobitke. Ipak, oprez je potreban – retrogradni Merkur traži da dva puta pročitate svaki dokument prije nego što stavite potpis.

Ovo su znakovi koji bi u narednih sedam dana mogli uhvatiti finansijski talas.

Rak: godina obilja počinje upravo sada

Iako Jupiter izlazi iz vašeg znaka, nema razloga za brigu. Ono što ostavlja iza sebe jeste period finansijskog napretka koji može trajati čitavu godinu. Stari dugovi se vraćaju, a ponuda koju ste odbili prije nekoliko mjeseci ponovo se pojavljuje.

Nemojte žuriti s odlukama, ali nemojte ni predugo čekati.

Lav: Jupiter ulazi u vaš znak i donosi vrijedne prilike

Vaš trenutak dolazi. Jupiter ulazi u Lava i donosi podršku, pa finansijska vrata koja su dugo bila zatvorena počinju da se otvaraju. Venera dodatno donosi povoljne okolnosti i moguće poklone, čak i od osobe od koje to najmanje očekujete.

Iskoristite svoj šarm, ali budite racionalni kada je novac u pitanju.

Strijelac: novac vas čeka preko granice

Vaš put do veće zarade vodi kroz inostranstvo. Poslovi sa stranim tržištem mogu donijeti konkretan priliv, a najbolje prilike dolaze iz saradnji koje su ranije započete.

Ako već sedmicama odlažete da pošaljete važnu poruku ili ponudu – sada je pravo vrijeme.

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Jupiter i Venera u Lavu daju vam priliku da ono što radite iz zadovoljstva pretvorite u izvor zarade. Ono što su drugi smatrali gubljenjem vremena moglo bi početi da donosi novac.

Imate i povoljan period za rizike, ali s igrama na sreću uvijek treba biti oprezan i igrati samo simbolično.

Koji znak treba da okuša sreću ove sedmice?

Prema astrološkim tumačenjima, Vodolija bi mogla imati povoljan period za simbolične igre na sreću do 4. jula. Položaj planeta navodno otvara mogućnost neočekivanih prilika, ali važno je ne pretjerivati i ne oslanjati se samo na sreću.

Šta retrogradni Merkur radi vašem novcu?

Retrogradni Merkur u Raku može usporiti sve što je povezano s finansijama. Isplate kasne, transferi se mogu zakomplikovati, a ugovori mogu skrivati detalje koje ne primijetite odmah.

Ne potpisujte ništa na brzinu do 4. jula. Pročitajte sve pažljivo, tražite dodatna objašnjenja i sačuvajte kopije dokumenata. Dobre prilike koje donose Jupiter i Venera mogu se izgubiti zbog jednog nepažljivog poteza.

Za one koji ostanu strpljivi, ova sedmica bi mogla donijeti pozitivne promjene u finansijskoj slici, piše Krstarica.

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