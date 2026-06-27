"Zbog vrućine u dvorištu počele je da raste voće koje ne postoji u našoj zemlji"

Velika Britanija polako izlazi iz jednog od najintenzivnijih toplotnih talasa u svojoj istoriji, tokom kojeg je oboren temperaturni rekord za jun. U mjestu Kavendiš (Cavendish), u grofoviji Safolk (Suffolk), izmjereno je čak 37,1 stepen Celzijusa, što je ujedno bio i najtopliji dan zabilježen u zemlji tokom 2026. godine.

Zbog ekstremnih vrućina, meteorološka služba izdala je crveno upozorenje za London i dijelove jugoistočne Engleske, upozoravajući na opasnost po zdravlje stanovništva. Zatvarane su škole, bilo je poremećaja u željezničkom saobraćaju, a u Kentu je uvedena zabrana korišćenja vode iz crijeva za zalivanje.

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Međutim, posljedice visokih temperatura nisu pogodile samo ljude. Jedna stanovnica Engleske ostala je iznenađena kada je u svom dvorištu primijetila nešto što nije očekivala.

Drvo banane počelo da rađa

Džema iz primorskog grada Vortinga (Worthing) podijelila je na TikToku snimak svoje bašte, na kojem se vidi veliko drvo banane. Ono što je privuklo pažnju nije bila njegova veličina, već činjenica da su na njemu počeli da se razvijaju mali grozdovi banana.

"U Velikoj Britaniji je toliko vruće da moje drvo banane pokušava da rodi banane", napisala je uz video.

Dok je približavala kameru, postalo je jasno da se među velikim zelenim listovima zaista pojavljuju sitni plodovi koji tek počinju da rastu.

Mogu li banane da rastu u Velikoj Britaniji?

Stručnjaci objašnjavaju da se stabla banana mogu gajiti u Velikoj Britaniji, ali uglavnom kao ukrasne biljke koje prostoru daju tropski izgled. Iako mogu da prežive i povremeno procvjetaju, klima u toj zemlji obično nije dovoljno topla da bi se na otvorenom razvili slatki i jestivi plodovi.

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Zbog toga je malo vjerovatno da će banane koje su počele da rastu u Džeminom dvorištu sazreti i imati ukus kakav imaju plodovi koje svakodnevno kupujemo u prodavnicama.

Kraljevsko hortikulturno društvo navodi da većina sorti banana mora da se unese u zatvoren prostor tokom zime, dok samo otpornije vrste mogu da prezime napolju u blažim dijelovima zemlje, uz odgovarajuću zaštitu.

Kako dodaju, banana u Velikoj Britaniji rijetko daje plodove na otvorenom, osim ako se uzgaja u stakleniku ili ako ljeto bude izuzetno dugo i veoma toplo.

(Nova.rs)