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Banke u BiH hitno upozorile građane

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 23:00

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Банковна картица, Мастеркард
Foto: Pexels/ Photo by Pixabay

Udruženje banaka BiH upozorilo je građane na pojavu sve sofisticiranijih digitalnih prevara koje se šire putem SMS i mejl poruka, a čiji je cilj krađa povjerljivih podataka, preuzimanje kontrole nad korisničkim nalozima i izvršavanje neovlaštenih finansijskih transakcija.

U saopštenju navode da korisnik najčešće prima poruku kojom se, navodno u ime banke, traži hitno ažuriranje mobilne aplikacije, potvrda identiteta ili ažuriranje podataka kako bi se spriječila blokada računa ili privremena obustava usluge.

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Iz Udruženja naglašavaju da banke nikada od klijenata ne traže PIN broj i sigurnosni kod kartice, jednokratne autorizacijske kodove ili druge povjerljive podatke putem SMS-a, mejla, telefonskog poziva, društvenih mreža ili linkova dostavljenih u porukama.

Ako korisnik primi takav zahtjev treba ga, naglašavaju, smatrati pokušajem prevare i odmah kontaktirati svoju banku putem zvaničnih kanala.

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Tagovi :

banka

prevara

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