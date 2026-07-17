Sati čekanja na vrelini: Ogromne gužve na više graničnih prelaza

Vozači koji se ovog petka, 17. jula, vraćaju u Bosnu i Hercegovinu suočavaju se sa dugim čekanjima na više graničnih prelaza s Hrvatskom, a prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK), na pojedinim prelazima zadržavanja dostižu i četiri časa.

Najduže se čeka na graničnim prelazima Hrvatska Dubica – Kozarska Dubica i Hrvatska Kostajnica – Kostajnica gdje je vrijeme čekanja na ulazu u BiH procijenjeno na čak četiri sata.

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Čitaoci portala "Nezavisne", koji su poslali fotografije i video-snimak, navode da su se našli u kilometarskoj koloni na prilazu prelazu.

"U koloni smo već dva sata, a izgleda da ćemo čekati još najmanje toliko. Vrućina je, ljudi su nervozni, pravi haos“, rekao je jedan od vozača.

Višesatna čekanja i na drugim prelazima

Prema podacima HAK-a, duga zadržavanja bilježe se i na drugim graničnim prelazima prema Bosni i Hercegovini.

Na prelazu Maljevac – Velika Kladuša čeka se oko dva sata, isto koliko i na prelazu Dvor – Novi Grad.

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Na prelazima Jasenovac – Donja Gradina, Ličko Petrovo Selo – Izačić i Bogovolja – Hadžin Potok zadržavanja su oko sat i po, dok se na prelazu Gornji Varoš – Gradiška (novi most) čeka oko jedan sat.

Velike gužve, između ostalog, posljedica su i pojačanog saobraćaja uoči vikenda i smjene turista na Jadranu, zbog čega su tokom dana velike kolone zabilježene i na hrvatskim auto-putevima. Kako hrvatskim mediji javljaju, na pojedinim dionicama u toj zemlji kolone su duže od 15 kilometara.

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Vozačima koji planiraju put prema BiH savjetuje se da prije polaska provjere stanje na graničnim prelazima i računaju na znatno duže vrijeme putovanja nego inače.