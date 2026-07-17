Pretučen dugogodišnji član Idijota

Saša Milovanović, poznatiji kao Sale Veruda, osnivač i dugogodišnji član legendarnog pulskog pank sastava KUD Idijoti, prema nezvaničnim informacijama, napadnut je tokom noći u centru Pule.

Riječ je o jednom od najprepoznatljivijih imena regionalne pank scene i osnivaču benda koji je ostavio dubok trag na muzičkoj sceni Hrvatske i regiona.

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Kako je saopštila Policijska uprava istarska, incident se dogodio oko jedan čas poslije ponoći u Ulici Sergijevaca.

Prema policijskim informacijama, nekoliko muškaraca udaralo je po kantama za smeće i glasno vikalo, zbog čega ih je 63-godišnjak upozorio na neprimjereno ponašanje.

Umjesto da se smire, napali su ga i rukama i nogama udarali po tijelu.

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Nakon prvog napada udaljili su se sa mjesta događaja, ali su se ubrzo vratili i ponovo nasrnuli na 63-godišnjaka.

U pokušaju da ga zaštiti, između napadača i muškarca stala je 42-godišnja žena, ali su napadači fizički napali i nju.

Po završetku napada pobjegli su sa mjesta događaja, a policija sprovodi kriminalističku istragu kako bi utvrdila sve okolnosti incidenta i identifikovala odgovorne osobe, prenosi "Dnevno".