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Mnogi se iznenade: Evo koliko je Nemanja Gudelj stariji od Anastasije Ražnatović

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 14:07

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Немања и Анастасија Гудељ
Foto: Instagram/Anastasija Gudelj Raznatovic

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj juče su postali roditelji sina Ilijana, a njihova ljubavna priča veoma je interesantna.

Oni se trude da svoju intimu maksimalno sačuvaju za sebe, a u Španiji žive skladnim, porodičnim životom, piše Blic.

Anastasija i Nemanja su samo dan pred rođenje sina proslavili treću godišnjicu braka, a tada mu se ona obratila emotivnim riječima uz video snimak koji možete pogledati u nastavku.

Inače, simpatičan detalj koji malo ko zna je da je fudbaler stariji od mlade muzičke zvijezde sedam godina.

Inače, Anastasija i Nemanja su se upoznali 2022. godine preko zajedničkih prijatelja, a poslije nekoliko susreta, nakon što je postalo jasno da obostrane simpatije postoje, upustili su se u vezu.

Detalji porođaja Anastasije Ražnatović

Anastasija Ražnatović porodila se 15. jula u privatnoj bolnici u Sevilji, a cijela porodica Gudelj bila je u bolnici, kao bi bila uz nju.

Porođaj je prošao u najboljem redu, a dječak je rođen sa 3.600 grama. Roditelji su za njega odabrali ime Ilijan što znači “Onaj koji pripada Bogu”.

Veljko i Bogdana već su se uputili u Sevilju kako bi dočekali Ilijana i Anastasiju kada izađu iz bolnice. Dok će Ceca prvim letom otići za Sevilju, nakon nastupa u Crnoj Gori, zakazanog za 17. jul.

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Anastasija Ražnatović

Nemanja Gudelj

Svetlana Ceca Ražnatović

porođaj

beba

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