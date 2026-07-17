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Glumica koju obožava Balkan: Kreči, kuva, restaurira stare stvari i uživa u svom vrtu

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ATV redakcija
17.07.2026 08:19

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турска глумица
Foto: Instagram/Nurgül Yeşilçay

Često ste čuli rečenicu da je nekom „Slava udarila u glavu“, ali ima i onih kojima ni popularnost ni bogatstvo ne mogu zamijeniti svakodnevnicu.

Tako je i jedna od najpopularnijih turskih glumica Nurgul Ješilčaj domaćica, vrtlarka, mehaničarka, moler, spremačica i mnogo toga. Neke od navedenih uloga tumači samo zarad serija, koje snima, ali većinu navedenih redovno obavlja u svom domu.

Nurgul sa svojim pratiocima redovno na društvenoj mreži Instagram dijeli svoje svakodnevne aktivnosti. Od snimanja serija, emisija, života na sceni i setu do života žene u kući, koja vodi računa o svom domu i porodici.

Tako na njenom Instagramu osim objava u zanosnim haljinama, egzotičnim destinacijama možete naučiti i neki novi recept da obogatite vašu kuhinju, kako da restaurirate stare stvari i date im novi sjaj, uređujete vrt i preuređujete kuću od temelja do krova.

Često objavljuje i snimke kako kuva i provodi vrijeme sa svojim sinom Osmanom Nedžat Ozerom, a kog je dobila u braku sa turskim glumcem Džemom Ozerom, s kojim je bila u braku od 2004. do 2010. godine, kada su se razveli.

Nurgul je stekla veliku popularnost u turskim serijama i filmovima, ali i svojim realnim životom i prikazom svakodnevnice na Instagramu, a gdje broji čak 5,5 miliona pratilaca.

Serije i kojima se proslavila, a neke ste zasigurno odgledali su Sultanija Kosem, Asi, Ljubav i kazna, Paramparčad i druge.

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Nurgul Ješilčaj

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