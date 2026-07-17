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Tramp: SAD ostvaruju velike uspjehe u Iranu, rezultati će uskoro biti vidljivi

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ATV redakcija
17.07.2026 08:53

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Трамп: САД остварују велике успјехе у Ирану, резултати ће ускоро бити видљиви
Foto: Tanjug / AP / Saul Loeb

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio danas, u obraćanju naciji, da Sjedinjene Američke Države ostvaruju "velike uspjehe u Iranu" i da će rezultati tih aktivnosti "vrlo brzo biti vidljivi".

"Postižemo velike uspjehe u Iranu i vrlo, vrlo brzo vidjećete plodove tog rada", rekao je Tramp, prenosi Si-En-En.

Tramp je istakao da SAD imaju "daleko najsnažniju i najmoćniju vojsku bilo gdje u svijetu".

"Izgradio sam je tokom svog prvog mandata i, nažalost, prisiljeni smo da je sada upotrijebimo", rekao je on u svom obraćanju.

Si-En-En navodi da Tramp trenutno dobija opcije o proširenju operacije američke vojske u Iranu dok razmatra naredne korake.

Trampova izjava uslijedila je, kako navodi Tajms of Izrael, nakon što su Sjedinjene Američke Države tokom noći proširile vazdušnu kampanju protiv Irana gađajući mostove u okviru šire operacije usmjerene na infrastrukturu te zemlje, s ciljem da izvrše pritisak na Teheran da ublaži blokadu Ormuskog moreuza.

Najmanje sedam osoba poginulo je noćas u američkim napadima na mostove u Bandar Hamiru, lučkom gradu na jugu Irana, javila je iranska novinska agencija IRNA.

Iranski državni mediji objavili su sinoć da su u američkim napadima pogođeni aerodrom i dva mosta na jugu Irana, u blizini Ormuskog moreuza, kao i dva mosta kod sela Kohurestan i reke Šor u okrugu Bandar Hamir.

Američka vojska pokrenula je sinoć novi talas vazdušnih napada na Iran, šesto veče zaredom, sa ciljem da umanji iranske vojne sposobnosti, saopštila je američka Centralna komanda, prenosi Tanjug.

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Donald Tramp

Iran

Amerika

Hormuški moreuz

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