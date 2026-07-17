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Ubijeni poznata influenserka i njen dečko: Upali im u kuću dok su spavali i izrešetali ih

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 06:55

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Габриела Санарусија
Foto: Instagram/Gabrijela Sanarusija

Ekipe hitne pomoći brzo su stigle na mjesto događaja, ali su ljekari mogli samo konstatirati smrt oboje

Poznata influenserka Gabrijela Sanarusija (28) i njen dečko Hose Isak Aguero (30) brutalno su ubijeni na Kostariki, prenose mediji.

Par je ubijen u svom domu nakon što su naoružani napadači tokom noći upali u kuću i otvorili vatru.

Prema navodima lokalnih vlasti, Gabrijela de los Anheles Sanarusija Čavarija, poznata na društvenim mrežama kao Gabrijela Sanarusija, i njen partner spavali su kada je nekoliko naoružanih osoba provalilo u njihov dom u mjestu La Kruz i ispalilo više hitaca.

Ekipe hitne pomoći brzo su stigle na mjesto događaja, ali su ljekari mogli samo konstatirati smrt oboje.

Nakon zločina napadači su pobjegli, a istražitelji vjeruju da su kasnije zapalili bijeli automobil za koji se sumnja da je korišten tokom bijega kako bi prikrili tragove.

Policija je pokrenula opsežnu istragu i traga za počiniocima. Za sada niko nije uhapšen, a motiv ubistva nije zvanično utvrđen.

Istražitelji razmatraju više mogućih scenarija, među kojima je i osveta, ali naglašavaju da je prerano donositi zaključke dok traje prikupljanje dokaza.

Gabrijela Sanarusija bila je poznata na TikToku i drugim društvenim mrežama, gdje je okupljala veliki broj pratilaca. Vijest o njenoj smrti izazvala je brojne reakcije i poruke saučešća na društvenim mrežama, prenosi Avaz

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