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Broj poginulih u Venecueli porastao na 4.930

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 08:01

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Припадници Научног, казненог и криминалистичког истражног корпуса Венецуеле извлаче тијело једне од двије кћерке Јолимар Торес, које је породица пронашла у рушевинама зграде срушене у двоструком земљотресу, у Ла Гуаири, у Венецуели, у сриједу, 15. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 4.930, saopštio je predsjednik venecuelanske Narodne skupštine Horhe Rodrigez.

Pozivajući se na zvanične podatke, Rodrigez je na "Telegramu" napisao da je povrijeđeno 16.740 ljudi, dok je bez krova nad glavom ostalo 17.907 ljudi, pošto je 190 zgrada potpuno uništeno, a veća šteta je nanesena na 856 objekata.

Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali dogodili su se u Venecueli 24. juna, u razmaku od oko 40 sekundi.

Više od 1.308 naknadnih potresa u Venecueli registrovano je od 24. juna, prenosi Srna

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Zemljotres Venecuela

žrtve zemljotresa

poginuli

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