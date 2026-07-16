Broj žrtava u Venecueli ne prestaje da raste

Autor:ATV redakcija
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Broj žrtava u zemljotresima u Venecueli porastao je na 4.829, objavio je predsjednik skupštine Horhe Rodrigez.
Broj povrijeđenih u zemljotresima ostao je nepromijenjen, 16.740, dok je 17.907 ljudi ostalo bez krova nad glavom.
Dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prijestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira, prenosi DW.com
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