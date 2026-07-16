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Broj žrtava u Venecueli ne prestaje da raste

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 07:25

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Јолимар Торес, лијево, плаче након што су она и остали чланови породице пронашли тијело њене кћерке, које су сами извукли из рушевина зграде срушене у земљотресу у Ла Гуаири, у Венецуели, у сриједу, 15. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Broj žrtava u zemljotresima u Venecueli porastao je na 4.829, objavio je predsjednik skupštine Horhe Rodrigez.

Broj povrijeđenih u zemljotresima ostao je nepromijenjen, 16.740, dok je 17.907 ljudi ostalo bez krova nad glavom.

Dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prijestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira, prenosi DW.com

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Zemljotres Venecuela

Horhe Rodrigez

žrtve zemljotresa

preminuli

La Gvaira

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