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Tramp: Nastavićemo napade na Iran dok ne pristanu na sporazum

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 06:42

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Предсједник Доналд Трамп говори током сусрета са премијером Ирака Алијем ел Заидијем у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 14. јула 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko ne pristanu na sporazum.

Istovremeno, poručio je da trenutno ne želi pregovore sa Iranom. Teheran je poručio da neće odustati pod pritiskom i nastavio odmazdu napadima na američke baze u regionu.

Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok je Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila da je, u znak odmazde, gađala američke vojne baze u regionu.

Centralna komanda SAD saopštila je da su u sedmočasovnom talasu pogođene desetine vojnih ciljeva, dok je američka vojska odbacila tvrdnje da je gađala civilna skladišta pšenice.

Iranske vlasti, međutim, navode da su u napadima pogođeni civilni objekti, ekološka stanica i infrastruktura u više gradova, uz poginule i više od 260 povrijeđenih. Teheran je američke udare nazvao ratnim zločinom.

Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je, kao odgovor, gađala američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Te zemlje saopštile su da su oborile više iranskih raketa i dronova.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, i to sve intenzivnije, ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, prenosi RTS

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