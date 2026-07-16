Stručnjak upozorava: Bez naplate parkinga nema efikasne regulacije saobraćaja

Haos oko naplate parkinga u Banjaluci se nastavlja. Nova odluka o obavljanju komunalne djelatnosti upravljanja javnim parkiralištima stupila je na snagu 1. jula, ali izaziva nove političke i pravne sporove.

Dok iz Gradske uprave tvrde da je riječ o obezbjeđivanju nesmetanog funkcionisanja komunalne djelatnosti, iz Skupštine grada poručuju da je gradonačelnik prekoračio zakonska ovlaštenja i ignorisao stav Ministarstva uprave i lokalne samouprave.

Ključno pitanje više nije samo da li je odluka zakonita, već i kako trajno riješiti problem naplate parkinga u Banjaluci. Da li je potrebno donošenje nove skupštinske odluke, osnivanje ili reorganizacija preduzeća koje će upravljati parkingom, izmjene postojećih propisa ili postoji drugo zakonsko rješenje koje će omogućiti nesmetanu naplatu.

- Parking je dio saobraćajnog sistema kada su u pitanju procesi u gradu i pripada komunalnim djelatnostima. Komunalnim djelatnostima, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, upravlja organ jedinice lokalne samouprave. Istovremeno, parking je alat koji reguliše saobraćajne procese u gradu - rekao je u Jutarnjem programu RTRS-a je Danislav Drašković dekan Saobraćajnog fakulteta Panevropskog univerziteta Apeiron.

Istakao je da danas, ne možemo očekivati da grad, koji je proglašen regionalnim centrom – bez obzira gdje se nalazi – ima uređen saobraćajni sistem bez zagušenja ako se parking ne naplaćuje.

- Parking i javni prevoz su ključni alati za regulaciju saobraćajnog procesa u gradu. Potreban je snažan javni prevoz koji će biti dominantan u raspodjeli putovanja. Trenutno stimulišemo putovanja prema užem centralnom gradskom jezgru, gdje građani ne plaćaju parking, što dodatno podstiče korištenje automobila i smanjuje spremnost građana da pješače do svog odredišta - istakao je Drašković.

S jedne strane, kaže on, imamo situaciju da se parking ne naplaćuje, a s druge strane javni prevoz učestvuje u ukupnom broju putovanja sa manje od 10 odsto.

- Zbog toga dolazi do zagušenja, što nije problem samo Banjaluke, svi regionalni centri imaju sličan izazov.

- Problem se ogleda u velikom broju automobila koji premašuje kapacitete gradskih saobraćajnica. Ako tome dodamo nizak koeficijent izmjene jednog parking mjesta, dolazimo do zaključka da su ta mjesta stalno zauzeta i da su putovanja uglavnom svakodnevna. U idealnom slučaju, trebali bismo imati parking površine na kojima u svakom trenutku postoji slobodno mjesto, kako bi ga koristili oni koji povremeno dolaze u grad - smatra Drašković.

Naveo je da međutim, u postojećem režimu to nije moguće jer nema dovoljno parking mjesta.

- Kada bi se uvele kategorije parkiranja – po vremenu zadržavanja i cijeni – mnogi građani bi se odlučili za javni prevoz, pod uslovom da on zadovoljava njihove potrebe. Strateški cilj je da javni prevoz bude brži, jeftiniji i udobniji od korištenja vlastitog automobila. Trenutno imamo problem zagušenja tranzitnih saobraćajnica, posebno u jutarnjim časovima. Zbog toga je potrebno hitno pronaći rješenje - rekao je on.

Istakao je da je problem saobraćaja u gradu indirektno povezan sa cijenom i režimom parkiranja, koji trenutno stimuliše masovno korištenje automobila, posebno u svakodnevnim situacijama.

- Nisam protiv korištenja automobila, ali nije realno očekivati da se u centar grada ulazi po svaku cijenu. Postoji mogućnost organizovanja parkinga na obodima grada, po povoljnijim cijenama, gdje bi se vršio transfer sa privatnog automobila na javni prevoz - istakao je Drašković.