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Vještačka inteligencija zamijenila 12 medicinskih sestara, među njima i jednu sa 39 godina staža

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ATV redakcija
16.07.2026 07:49

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Операција означава медицински хируршки захват на тијелу чији је циљ лијечење, уклањање обољелог дијела органа, отклањање страног тијела или исправљање недостатка.
Foto: pexels/ Weverton Oliveira

Uvođenje softvera zasnovanog na veštačkoj inteligenciji u jednoj njujorškoj bolnici dovelo je do otpuštanja dvanaest medicinskih sestara, što je izazvalo oštre reakcije sindikata.

Tvrde da je time prekršen kolektivni ugovor i upozoravaju da bi nekontrolisana primena AI mogla da ugrozi i zaposlene i kvalitet njege pacijenata.

Dvanaest medicinskih sestara u bolnici Montefjore u njujorškoj opštini Bronks dobilo je otkaz nakon što ih je, prema navodima sindikata, zamenio softver zasnovan na vještačkoj inteligenciji (AI), što je izazvalo proteste sindikalnih organizacija koje upozoravaju na posljedice uvođenja AI sistema u zdravstvu.

Među otpuštenima je i medicinska sestra Merilin Šuler, koja je otpuštena nakon 39 godina rada, a bila je zadužena za reviziju opravdanosti medicinskih postupaka u bolnici Montefjore, gdje je pregledala kartone pacijenata i komunicirala sa osiguravajućim kompanijama u vezi sa pokrićem troškova liječenja, piše Gardijan.

Šuler je izjavila da se, nakon gotovo četiri decenije rada u istoj ustanovi, osjeća razočarano načinom na koji je tretirana.

"Uvijek sam, baš uvijek, bila veoma ponosna na organizaciju u kojoj sam svih ovih godina radila. Način na koji smo sada tretirane je nepoštovanje i veoma obeshrabrujuće, a moje kolege osjećaju isto", rekla je ona.

Udruženje medicinskih sestara države Njujork (NYSNA), koje zastupa zaposlene u toj bolnici, saopštilo je da je Šuler među 12 sestara koje su u nedjelju ostale bez posla nakon uvođenja softvera zasnovanog na vještačkoj inteligenciji.

Američka Nacionalna unija medicinskih sestara (NNU), krovna organizacija kojoj pripada NYSNA, već duže vrijeme upozorava na uticaj vještačke inteligencije na rad medicinskih sestara.

Slučaj Šuler, prema navodima sindikata, predstavlja jedan od prvih otkaza povezanih sa primenom AI koji je ta organizacija obradila.

"Medicinske sestre NNU, kao i sestre u Montefjoreu, nalaze se na prvoj liniji borbe protiv pokušaja bolnica da uvedu neregulisanu i neproverenu vještačku inteligenciju u liječenje pacijenata", rekla je predsjednica NNU Džejmi Braun. Ona je dodala da medicinske sestre iz iskustva znaju da će poslodavci u bolnicama iskoristiti svaku priliku za smanjenje troškova i smanjenje ulaganja u njegu pacijenata i broj zaposlenih.

Otpuštanja u Montefjoreu uslijedila su nakon velikog štrajka medicinskih sestara u više njujorških bolnica u januaru 2026. godine.

Novi kolektivni ugovori zaključeni posle štrajka uključivali su zaštitne odredbe u vezi sa primjenom vještačke inteligencije.

Bolnica Montefjore nije direktno komentarisala otpuštanja, ali je saopštila da se promjene u tehnologiji odnose na neklinički program koji uključuje administrativne poslove i dokumentaciju.

"Kao što je često slučaj, tvrdnje NYSNA su netačne i obmanjujuće", rekao je potpredsednik Montefjorea za odnose sa vladom i strateške komunikacije Džo Solmoneze.

(rt balkan)

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Vještačka inteligencija

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