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Padobranci i medicinske sestre poginuli u padu aviona

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 15:40

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Срушени авион Цесна виђен је у шумовитом подручју на путу Раунд Рок у Вимберлију, Тексас, у петак, 1. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Jay Janner/Austin American-Statesman

Jedanaest osoba poginulo je nakon što se avion, koji je prema navodima prevozio padobrance na obuci, srušio na istoku Francuske.

Avion namenjen za padobranske skokove pao je svega nekoliko minuta nakon polijetanja u blizini Nansija. U njemu su se nalazili ljudi koji su se pripremali za svoj prvi tandemski skok kada se letjelica srušila.

Među njima su bili profesionalni padobranci i medicinske sestre. Poginuli su svi - pilot, pet padobranaca instruktora i pet polaznika (medicinske sestre).

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Tragedija se dogodila oko 11 časova u nedjelju, kada se srušio Pilatus PC-6, jednomotorni avion njemačke registracije.

- Jednomotorni avion prevozio je oko jedanaest ljudi kada se srušio u blizini Nansija. Avion je iznajmila kompanija koja organizuje probne padobranske skokove. U letjelici su bili pilot, pet instruktora i još pet osoba koje su prvi put trebalo da izvedu tandemski skok - rekao je istražitelj.

Identitet i nacionalnost stradalih za sada nisu saopšteni. Avion se srušio na put pored supermarketa "Ošan" u mjestu Tomblen, predgrađu Nansija.

Poletio je svega nekoliko minuta ranije sa aerodroma Nansi-Esej, a tokom polijetanja počeo je da gubi visinu i pao.

- Nesreća se dogodila na teritoriji opštine Tomblen i u njoj je učestvovao civilni avion koji je poletio sa aerodroma Nansi-Esej - rekao je portparol prefekture departmana Mert i Mozel.

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Područje oko mjesta nesreće odmah je blokirano, dok su ekipe hitnih službi tragale za preživjelima. Lokalni zvaničnik Iv Segi potvrdio je da je u ovoj teškoj avionskoj nesreći poginulo 11 ljudi.

Nakon pada aviona, područje oko mjesta nesreće ostalo je bez električne energije.

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Tagovi :

Francuska

pad aviona

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