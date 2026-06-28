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Tlo se zatreslo na jugu Portugalije: 4,1 stepen po Rihteru

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 15:28

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Тло се затресло на југу Португалије: 4,1 степен по Рихтеру

Zemljotres jačine 4,1 stepen po Rihteru pogodio je turističku regiju Algarve na jugu Portugalije, saopštio je Portugalski institut za more i atmosferu.

Zemljotres se osjetio u gradovima Lagos i Portimao, a iz Instituta su naveli da, prema raspoloživim podacima, nije bilo povrijeđenih niti materijalne štete.

Epicentar zemljotresa bio je u Atlantskom okeanu, oko 70 kilometara od rta Sveti Vinsent.

Područje južno od Lisabona i Azorski arhipelag nalaze se u seizmički aktivnoj zoni na granici evroazijske i afričke tektonske ploče, iako je seizmička aktivnost u posljednje vrijeme bila relativno slaba, prenosi Srna

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Tagovi :

Zemljotres

Rihterova skala

Portugal

epicentar zemljotresa

Atlanski okean

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