Tlo se zatreslo na jugu Portugalije: 4,1 stepen po Rihteru

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres jačine 4,1 stepen po Rihteru pogodio je turističku regiju Algarve na jugu Portugalije, saopštio je Portugalski institut za more i atmosferu.
Zemljotres se osjetio u gradovima Lagos i Portimao, a iz Instituta su naveli da, prema raspoloživim podacima, nije bilo povrijeđenih niti materijalne štete.
Epicentar zemljotresa bio je u Atlantskom okeanu, oko 70 kilometara od rta Sveti Vinsent.
Područje južno od Lisabona i Azorski arhipelag nalaze se u seizmički aktivnoj zoni na granici evroazijske i afričke tektonske ploče, iako je seizmička aktivnost u posljednje vrijeme bila relativno slaba, prenosi Srna
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