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Epilog teške nesreće u Francuskoj: U padu aviona poginulo 11 osoba!

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 14:16

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Jedanaest lica poginulo je u padu aviona u mjestu Tomblen, na sjeveroistoku Francuske, saopštile su lokalne vlasti.

Avion je pripadao školi za obuku padobranaca.

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U nesreći su poginuli pilot i svih deset putnika, petoro polaznika i petoro instruktora, navodi se u saopštenju.

Pokrenuta je istraga koja će pokazati uzrok pada aviona, prenosi Srna.

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Tagovi :

pao avion

Francuska

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