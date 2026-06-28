Epilog teške nesreće u Francuskoj: U padu aviona poginulo 11 osoba!

Jedanaest lica poginulo je u padu aviona u mjestu Tomblen, na sjeveroistoku Francuske, saopštile su lokalne vlasti.

Avion je pripadao školi za obuku padobranaca.

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U nesreći su poginuli pilot i svih deset putnika, petoro polaznika i petoro instruktora, navodi se u saopštenju.

Pokrenuta je istraga koja će pokazati uzrok pada aviona, prenosi Srna.