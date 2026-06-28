Čudo u Venecueli: Četiri dana poslije razornih zemljotresa dječak spasen iz ruševina

Dijete je izvučeno iz ruševina četiri dana nakon što su dva razorna zemljotresa u četvrtak pogodila Venecuelu.

"Prije nekoliko minuta dječak (11) je spašen u Karabaljedi", napisala je privremena predsjednica Delsi Rodrigez na društvenim mrežama.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Ona je poručila da je u ovom trenutku, svaki život izvor nade za Venecuelu.

Spasilačke akcije se nastavljaju širom Venecuele.

Stigla pomoć iz svijeta

U Venecuelu je stiglo 1.600 pripadnika stranih spasilačkih timova da bi pomogli u potrazi za preživjelima poslije razornog zemljotresa. A iz zgrade koja je srušena, spasena je novorođena beba.

Pomoć iz nekoliko zemalja i međunarodnih organizacija distribuirana je ljudima u Venecueli, uključujući i Karakas.

Prema posljednjim podacima koje su zvaničnici saopštili, u zemljotresima je poginulo 1.430 ljudi, a porodice su prijavile desetine hiljada ljudi koji se i dalje vode kao nestali.

Američki Geološki zavod procijenio je da bi u zemljotresima jačine 7,2 i 7,5 stepeni moglo da bude više od 10.000 žrtava, što bi ih svrstalo među najsmrtonosnije potrese u Latinskoj Americi u posljednjih 100 godina. Ujedinjene nacije procjenjuju da bi moglo da bude pogođeno gotovo sedam miliona ljudi, uz direktnu materijalnu štetu od oko 6,7 milijardi dolara.