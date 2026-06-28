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Čudo u Venecueli: Četiri dana poslije razornih zemljotresa dječak spasen iz ruševina

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 12:53

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Чудо у Венецуели: Четири дана послије разорних земљотреса дјечак спасен из рушевина
Foto: Tanjug / AP / Ariana Cubillos

Dijete je izvučeno iz ruševina četiri dana nakon što su dva razorna zemljotresa u četvrtak pogodila Venecuelu.

"Prije nekoliko minuta dječak (11) je spašen u Karabaljedi", napisala je privremena predsjednica Delsi Rodrigez na društvenim mrežama.

Ona je poručila da je u ovom trenutku, svaki život izvor nade za Venecuelu.

Spasilačke akcije se nastavljaju širom Venecuele.

Stigla pomoć iz svijeta

U Venecuelu je stiglo 1.600 pripadnika stranih spasilačkih timova da bi pomogli u potrazi za preživjelima poslije razornog zemljotresa. A iz zgrade koja je srušena, spasena je novorođena beba.

Pomoć iz nekoliko zemalja i međunarodnih organizacija distribuirana je ljudima u Venecueli, uključujući i Karakas.

Prema posljednjim podacima koje su zvaničnici saopštili, u zemljotresima je poginulo 1.430 ljudi, a porodice su prijavile desetine hiljada ljudi koji se i dalje vode kao nestali.

Američki Geološki zavod procijenio je da bi u zemljotresima jačine 7,2 i 7,5 stepeni moglo da bude više od 10.000 žrtava, što bi ih svrstalo među najsmrtonosnije potrese u Latinskoj Americi u posljednjih 100 godina. Ujedinjene nacije procjenjuju da bi moglo da bude pogođeno gotovo sedam miliona ljudi, uz direktnu materijalnu štetu od oko 6,7 milijardi dolara.

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zemljotres u Venecueli

Venecuela

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